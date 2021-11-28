Korkutan sakatlık: Bileği dönen Neymar, Saint-Etienne - PSG maçını tamamlayamadı

Paris Saint-Germain'in büyük üçlüsünü oluşturan isimlerden Neymar, Ligue 1'deki Saint-Etienne mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

PSG rakibini Marquinhos (2) ve Di Maria'nın golleriyle 3-1 yenerek liderliğini sürdürürken, Lionel Messi üç asistle maçın yıldızıydı.

Ancak Neymar'ın yaşadığı korkutucu sakatlık PSG'nin galibiyetine gölge düşürdü.

Ne yaşandı?

İkinci yarının son bölümünde Saint-Etienne'li bir oyuncuyla girdiği ikili mücadele sırasında bileği dönen Brezilyalı forvet, acı içinde yerde kaldı.

Neymar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında sedyeyle kenara alındı.

Neymar'ın PSG adına sezonun kaderini etkileyebilecek uzun süreki bir sakatlık yaşamış olmasından korkuluyor.

😞 Neymar, bileğine aldığı darbeyle acılar içinde yerde kaldı ve sahadan sedyeyle ayrıldı. #Ligue1UberEats pic.twitter.com/x62mmIOYei — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 28, 2021

Neymar kaç maç kaçırabilir?

Neymar'ın Çarşamba günü Nantes ile oynanacak lig maçında kadroda yer almaması neredeyse kesin gibi.

29 yaşındaki oyuncunun bıçak altına yatması gerekirse, sahalara dönüşü yılbaşını bulabilir. Fakat kesin sonuç hastanede yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Mauricio Pochettino'nun ekibi ligde rahat bir şekilde yoluna devam etse de, asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda Neymar'ın eksikliği ciddi bir sorun yaratabilir.

Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan Brezilyalı takımına üç gol ve üç asist ile katkı yaptı.