Korkutan sakatlığın ardından: Kvaratskhelia Ballon d'Or törenine katılacak mı?

Bugün çarşamba günü yayınlanan bir basın haberi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'nın gelecek pazartesi günü düzenlenecek Ballon d'Or töreninde yer alıp almayacağı konusunu gündeme getirdi.

"Foot Mercato" sitesi, Khvicha Kvaratskhelia'nın dün salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona maçında (4-2) sağ dizindeki ön çapraz bağında yaşadığı yırtığın ardından artık uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Paris Saint-Germain, Gürcü forvetinin önümüzdeki günlerde cerrahi bir operasyon geçireceğini, ancak sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını belirtmeksizin açıkladı.

Bu sakatlık, gelecek pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or ödül töreninde yer alıp almayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşları Ousmane Dembélé ve Fabián Ruiz ile birlikte bireysel ödülün en önde gelen adaylarından biri olarak görülüyor ve törende yer almayabilir.

Şimdiye kadar Parisli kulüp, Kvaratskhelia'nın törene olası katılımına dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.