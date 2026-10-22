Vinicius, maçın büyük bölümünde kendisinden beklenenin gerisinde kaldı, gol tehdidi yaratmakta zorlandı ve takımının attığı dört golün hiçbirinde pay sahibi olmadı. En dikkat çekici anı, devre arasından kısa süre önce çektiği ve Leipzig kalecisi Maarten Vandevoordt'un harika bir kurtarışla çıkardığı şuttu.

Brezilyalının şu anda ne kadar formsuz olduğunu bir istatistik ortaya koyuyor. Veri sağlayıcısı Opta verilerine göre Vinicius, üst üste ikinci maçında tek bir çalım girişiminde bile bulunmadı. Bu, kariyerinde üzücü bir ilk. Oysa rakipleriyle girdiği bire bir mücadeleler, 26 yaşındaki oyuncunun en büyük güçlü yanlarından biri. Vinicius, önceki 309 resmî maçında yalnızca üç kez bire bir mücadeleye girmemişti.

Vinicius'un maçı yaklaşık 70 dakika sonra sona erdi. Yerine oyuna giren eski Leipzigli Yan Diomande, kısa sürede sonuca doğrudan katkı yaptı. Önce Kylian Mbappe'nin 3-0'lık golünün asistini yaptı (83.), dört dakika sonra da harika bir voleyle 4-1'lik skoru belirledi. Saksonya ekibinin maç içinde farkı azaltan tek golünü Tidiam Gomis attı. Real Madrid'in diğer golleri ise Bernardo Silva ve Arda Güler'den geldi.

Vinicius Junior doğrudan soyunma odasına gitti: Jose Mourinho açık konuştu

Mourinho maçın ardından şunları söyledi: "Vinicius Junior'ı memnun olmadığım için oyundan çıkarmadım. Güçlü bir kulübem var ve Yan ile Endrick gibi yeni bir enerjiye ihtiyacımız vardı. Buna alışmak gerekiyor." Portekizli teknik adam, hırslı kanat oyuncusunun tepkisine ilişkin endişeleri de bir kenara itti. "Vinicius Junior üzgünse bu kişisel bir mesele. Performansından memnunum; ondan beklentiler her zaman yüksekti, fark yaratması gerekiyor" diyen Mourinho, oyuncunun "daha büyük bir savunma görevi üstlendiğini" vurguladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Vinicius, oyundan çıktıktan hemen sonra soyunma odasına gitmişti. Ardından Instagram'da bir fotoğrafın altına hem düşündürücü hem de manidar şu sözleri yazdı: "Her anı yaşa. Her şey geçer."

Vinicius'un performansları haftalardır görüş ayrılığı yaratıyor (11 resmî maçta dört gole katkı). Öyle ki son dönemde Real Madrid formasıyla görülen kişinin bir dublör olduğu yönünde çılgın komplo teorileri bile dolaşıma girdi. Üstelik Real Madrid'in hücum hattı, Vinicius olmadan son dönemde çok iyi işledi. 10 Ekim'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle 21 Kasım'a kadar cezalı olan Vinicius, gelecek pazar FC Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'yu da kaçıracak.

Jose Mourinho, Vinicius Junior için özel bir istisna yaptı

Geçen hafta sonu FC Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de durum böyleydi. Mbappe'nin arkasındaki hücum üçlüsünü Endrick, Güler ve Diomande oluşturdu. Mourinho, dörtlünün Leipzig karşısındaki iyi performansı nedeniyle Vinicius'un Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı olsa bile yedek kulübesinde kalabileceği yönündeki olası düşüncelere mahal vermemek için, bitiş düdüğünden kısa süre sonra eleştirilen oyuncusu adına bir istisna yaptı. "Bunu sevmiyorum ama neredeyse kaçınılmaz bir durum olduğu için yapıyorum: Çarşamba günü ilk 11'de oynayacak. Şampiyonlar Ligi, maç oynamadan yalnızca antrenman yapmaması ve motivasyonunu koruması için bir fırsat" dedi.

Vinicius'un kendini gösterme fırsatı ise ancak 4 Kasım'da yeniden gelecek. Real Madrid o gün Şampiyonlar Ligi'nde zayıf rakip AEK Atina ile karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda, millî aranın ve cezasının sona ermesinin ardından ilk 11'de kalıcı bir yer edinmek için kendini gösterme adına son fırsatı olacak.

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"Canımı acıtıyor": Jose Mourinho'nun çözmesi gereken bir sorun daha var

O zamana kadar Mbappe'nin yanı sıra özellikle Güler ve Diomande'nin ilk 11'deki yerleri garanti gibi görünüyor. Jude Bellingham merkezde yeniden biraz daha geride oynarsa sağ kanatta yine Endrick veya çok yönlü Federico Valverde görev alabilir. Mourinho, hem yeni transfer Denzel Dumfries hem de sürekli yedek kulübesinde oturan Trent Alexander-Arnold kadroda olmasına rağmen Valverde'yi son iki maçta sağ bekte oynattı. Kaptanın El Clasico'da da savunmanın sağında görev yapması mümkün.

Mourinho, Leipzig maçından sonra bu konudaki bütün soruları yanıtsız bıraktı. "Valverde, Barcelona karşısında sağ bek mi oynayacak? Pazar günkü maç hakkında konuşmuyorum. Sormayın. Fede'nin El Clasico'da sağ bek oynayıp oynamayacağını size söylemeyeceğim. Şimdi de cumartesi günü de söylemeyeceğim. Bu akşam harika bir maç çıkardı, söyleyebileceğim tek şey bu" diyen Mourinho, kadrosunun genişliğine de dikkat çekti: "Fede'yi sağ bekte oynatıp iki harika sağ beki dışarıda bırakmak canımı acıtıyor."

Barça ise salı günü sezonun ilk yenilgisini aldı.Teknik direktör Hansi Flick'in takımı, büyük çekişmeye sahne olan maçta PSG'ye 4-2 mağlup oldu. Katalanlar, ligde dokuz maçta dokuz galibiyetle zirvede yer alıyor. Ezeli rakipleriyle aralarındaki puan farkı altı.