Mario Hermoso erken bir gol attı ve maçın oyuncusu seçildi. Roma, Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalarak rakibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük başlangıcına son verdi. İspanyol savunmacı, maçın ardından Gian Piero Gasperini'nin korkusuz sisteminin stoperlere hücuma katılma imkânı verdiğini anlattı.

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Hermoso, korkusuz Roma'ya Paris'te tarihi bir puan kazandırdı

Mario Hermoso, çarşamba gecesi ilk kez karşılaşan iki kulübün heyecanlı maçında ilk beş dakika içinde gol atarak Roma'nın son Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalmasının önünü açtı. Rakip yarı sahada topu kazanıp Matias Soule'nin geriye çıkardığı pası gole çeviren İspanyol stoper, Gian Piero Gasperini'nin takımının PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük başlangıcına son vermesine yardımcı oldu. PSG'nin golleri Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele'den gelirken, sonradan oyuna giren Donyell Malen, Vitinha'nın elle oynaması sonrası kazanılan penaltıyı maçın son bölümünde gole çevirdi.

«Teknik direktörün ne yaptığını herkes biliyor. Bu onun kimliği, oyun tarzı», dedi Hermoso, UEFA'nın maçın oyuncusu ödülünü aldıktan sonra Sky Sport Italia'ya. «Biz savunmacılara öne çıkma fırsatı veriliyor. Bu yüzden böyle bir stadyuma gelip Roma'nın bu özel şekilde, korkusuzca oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Doğru yoldayız ve ileriye doğru bu büyük adımları atmaya devam etmeliyiz.»

Antrenman çalışmaları ve Gasperini'nin kadro rotasyonu

Gasperini, Malen, Paulo Dybala ve Bryan Cristante'yi başlangıçta yedek bırakarak taktiksel bir sürpriz yaptı. Buna rağmen Roma'nın rotasyonlu ilk 11'i, 90 dakika boyunca Fransız deviyle başa baş mücadele etti. Akan oyunda ikinci bir gol atmaya da yaklaşan Hermoso, hücumdaki yer değişimlerini her gün antrenmanda çalıştıklarını açıkladı.

«Hücumda oynayan takım arkadaşlarımızla bu hareketleri antrenmanlarda yapmaya çalışıyoruz. Herkes bunları deneme fırsatı buluyor. Bu da biz savunmacıların takıma fazladan katkı sağlamasını mümkün kılıyor, ek bir fayda», diye açıkladı. Yedek kulübesinden gelen katkıya da değinen Hermoso şunları ekledi: «Bu kadrodaki herkes önemli. Hepimizin öne çıkabileceği bir düzenimiz var. Dony, Paulo ve Bryan bu sezon daha fazla süre aldı ama oyuna doğru zihniyetle girdiler ve iyi bir sonuç almaya yardımcı olmaya hazırdılar.»

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Avrupa şampiyonuna karşı kazanma zihniyeti oluşturmak

PSG, Roma'nın akan oyundaki savunma düzenini yalnızca Zabarnyi'nin 31. dakikada kornerden attığı kafa golü ve Wesley'nin Achraf Hakimi'ye yaptığı faulün ardından Dembele'nin 62. dakikada kullandığı penaltıyla aşabildi. Hermoso, Roma'nın baskının yüksek olduğu Avrupa maçlarındaki direncini artıran kişinin Gasperini olduğunu söyledi.

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«Teknik direktör, inanmanız ve yalnızca bu sezon değil, yıllar boyunca yaşadığımız zor anlara tepki verecek zihniyete sahip olmanız için size güven veriyor», dedi Hermoso, Prime Video'ya. «Takımın maça nasıl başladığı ve son iki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takıma karşı nasıl oynadığımız düşünüldüğünde bu önemli. Bu sonuç büyük bir başarı... Kazanamamış olmamız üzücü ama bir puan iyi.»

Roma, 25. sıradan yükselip eleme turuna kalmayı hedefliyor

Serie A'da ikinci sırada bulunan Roma, şimdi dikkatini beş maçta topladığı beş puanla bulunduğu 25. sıradan yükselerek Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu sıralamasına girmeye çevirdi.

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«En önemlisi gelişmeye devam etmek. Her kulvarda mücadele etmek istiyoruz. Bunu yapacak zihniyete de kaliteye de sahibiz. Teknik direktörün istediği şekilde böyle devam edelim. Bizim için doğru yol bu», diyerek sözlerini tamamladı Hermoso.