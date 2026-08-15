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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Korkunç sakatlığının ardından: Bayern, Musiala'nın durumunu açıkladı

Bayern Münih - RB Leipzig
Bayern Münih
RB Leipzig
Club Friendlies
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Süper Kupa
J. Musiala
Almanya

Resmi açıklama tartışmaya son verdi

Jamal Musiala'nın, iki takımın da yeni sezon 2026-2027 hazırlıkları kapsamında Cumartesi günü oynanan Bayern Münih-Leipzig hazırlık maçında ani şekilde yere yığılması endişe yarattı; ardından Bavyera kulübünün sportif direktörü Max Eberl oyuncunun durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı.

Bayern, Telekom Kupası'nda Leipzig'i 3-1 yenmeyi başardı, ancak maçta 83. dakikada endişe verici bir olay yaşandı; Musiala herhangi bir belirgin temas olmadan aniden sahaya yığıldı. İki takımın oyuncuları hemen yardım çağırdı, taraftarların sessizliği arasında sahaya bir acil müdahale doktoru girdi ve 23 yaşındaki oyuncuya tedavi uygulamaya başladı.

Kısa bir süre sonra doktor olumlu bir işaret verdi; ardından Musiala dalgın ve baş dönmesi yaşayan bir halde sahayı terk etti.

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Eberl maçın ardından "Bild" gazetesine şunları söyledi: "İyi durumda, en önemlisi de bu." Bu açıklama, Münih'te 33 santigrat dereceye ulaşan yüksek sıcaklıklardan etkilenmiş görünen oyuncunun durumuyla ilgili endişeleri azalttı.

Süper Kupa
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

"Sport 1" ağına göre Musiala, sıcaklık nedeniyle baş dönmesi ve dolaşım sorunları yaşadı; Bayern doktorlarının yaptığı ilk muayeneler ise herhangi bir endişe verici belirti ortaya koymadı.

Oyuncunun toparlanmak için önümüzdeki iki gün içinde dinlenmesi bekleniyor; kulübün, antrenmanlara dönüş tarihini belirlemeden önce durumunu takip etmesi öngörülüyor.

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