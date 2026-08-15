Alman milli futbolcu, Türkiye şampiyonunun ilk 11'inde sahaya çıktı; sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında lige yeni yükselen Corum FK karşısında neredeyse büyük bir utanç yaşadı. Sane, 2-2'lik beraberlikte her açıdan hayal kırıklığı yarattı ve maçın sonlarına doğru oyundan alındı.

"Leroy Sane ismi büyük şeyler vaat etse de sahadaki performansı tam anlamıyla hayal kırıklığı. Geçen sezon da çok farklı değildi" diyen Türk spor gazetesi Fanatik'ten gazeteci Burak Özdemir, hücum oyuncusunu sert sözlerle eleştirdi. Sane'nin vücut dilinin "berbat" olduğunu söyleyen Özdemir, "Performansı daha da kötü! Neredeyse hiç oynamasa daha iyi olacakmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Sane, 2025 yazında bonservissiz olarak Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olmuştu ve İstanbul'daki ilk sezonunu inişli çıkışlı geçirdi. Yüksek beklentileri şu ana kadar karşılayamadı ve ikinci sezonuna da oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Öne geçti, avantajı kaybetti: Osimhen, Galatasaray'a son anda bir puanı getirdi

Victor Osimhen ise en azından hasarı sınırladı. Nijeryalı yıldız golcü, 53. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi ancak Corum ekibi buna çabuk karşılık verdi. Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis, sadece birkaç gün önce İskoçya'nın Heart of Midlothian takımından Türkiye'nin kuzeyine transfer olmuştu ve 59. dakikada harika bir uzak mesafe şutuyla skoru 1-1'e getirdi.

Ve yalnızca iki dakika sonra, 2023'te tarihinde ilk kez Türkiye 1. Ligi'ne yükselen ve bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Corum, bir anda 2-1 öne geçti. Galatasaray stoperi Davinson Sanchez, golün oluşumunda ölümcül bir hata yaptı: Son adam olarak konuk ekibin forveti Jesus Ramirez ile girdiği ikili mücadelede Sanchez'in kaleci Ugurcan Cakir'a geri pası çok kısa kaldı. Ramirez topa yetişti, ardından Sanchez ve kalesinden çıkan Cakir karşısında soğukkanlı kaldı ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Getty

Galatasaray, tam anlamıyla bir kâbus başlangıcı yaşamamak için artık vites artırmak zorundaydı. Seri şampiyon, 70. dakikadan itibaren sayısal üstünlükle oynadı çünkü Corum'un beraberlik golünü atan Kyziridis korkunç bir faul sonrası oyundan atıldı. Hücum oyuncusu, orta saha çizgisine yakın bir noktada Yunus Akgün'ün aşil tendonuna tabanı açık şekilde gereksiz yere bastı ve ne olacağını bildiği için hemen ellerini başına götürdü. Hakem Batuhan Kolak, Kyziridis'e tamamen haklı olarak kırmızı kart gösterdi.

Leroy Sane'ye yeni rakip mi? Galatasaray'ın yeni transferlere ihtiyacı var

Bir kişi fazla olan ev sahibi ekip ardından rakip kaleyi ablukaya aldı, ancak ödülünü ancak son anlarda alabildi. 90. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray çevresinde, hayal kırıklığı yaratan açılışın ardından yeni transfer çağrıları daha da yükseldi. Türk gazetesi Hürriyet'ten Ugur Meleke, "Bence Galatasaray'ın transfer döneminin son üç haftasında hücum hattına üç ila dört takviye yapması gerekiyor. En az bir santrfor, bir oyun kurucu ve bir kanat oyuncusu" diyerek diğer taleplerin yanı sıra kanatlarda Sane'ye yeni bir rakip de istedi.

Getty Images

Teknik direktör Okan Buruk da düşündürücü ifadeler kullandı: "Bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta yeni oyuncular transfer etmemiz bizim için önemli olacak. Hem kadronun genişliği hem iç rekabet hem de kendi kulübümüzden gelebilecek oyuncular açısından... Hücumda çok fazla eksiğimiz var." Buruk, "özellikle hücumda olmak üzere forvet arkasında, merkezde ve kanatlarda takviyelere" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Galatasaray şu ana kadar yalnızca iki yeni oyuncu transfer etti

Hücum hattına takviye konusunda Galatasaray'ın son olarak Arsenal'den Gabriel Martinelli için girişimde bulunduğu belirtiliyor. Türk ekibinin, İngiliz şampiyonuna 45 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu söyleniyor. Ancak Martinelli'nin Süper Lig'e transfer olmak istemediği ifade ediliyor; bu nedenle Galatasaray'a transferi şimdilik rafa kalktı. Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin de Gala'nın ilgisini çektiği belirtilirken, Milan yıldızı Rafael Leao hakkında da zaman zaman söylentiler çıktı.

Galatasaray taraftarı, bu yaz itibarıyla hâlâ yüksek profilli transferleri bekliyor. Orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu (Burnley'den kiralık) ve 1. Lig ekibi Manisa FK'den gelecek vadeden Umut Erdem ile birlikte şu ana kadar sadece iki yeni isim kadroya katıldı.

Buna karşılık ilk lig sezonu öncesinde Corum, Türkiye'nin en üst futbol klasmanındaki ilk sezonu öncesinde kıyaslandığında daha büyük yatırım yaptı. Kyziridis'in yanı sıra, İstanbul'daki açılış beraberliğinde gol atan diğer isim Ramirez de kısa süre önce transfer edilmişti; oyuncu Portekiz 1. Ligi ekibi CD Nacional'den geldi. Corum toplamda şimdiden 18 yeni oyuncu aldı; bunlar arasında Eintracht Frankfurt'tan 1,2 milyon euro karşılığında gelen stoper Hrvoje Smolcic ve Lecce'den 1 milyon euro bonservisle alınan Arnavut milli futbolcu Ylber Ramadani de bulunuyor. Bu yazın ve aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı transferi ise orta saha oyuncusu Mohamed Diomande oldu; Corum, bu oyuncu için Glasgow Rangers'a 5,25 milyon euro ödedi.