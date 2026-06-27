Korkunç haber: Cody Gakpo’nun oğlu hamilelik sırasında hayatını kaybetti

Cody Gakpo ve sevgilisi Noa van der Bij, sosyal medya hesapları üzerinden trajik bir haber paylaştılar. Oğulları Elijah Raphael Gakpo, hamilelik sırasında hayatını kaybetti.

“Kalplerimiz parçalanmış bir halde, oğlumuzun hamilelik sırasında vefat ettiği bu yürek parçalayıcı haberi paylaşıyoruz. Tüm desteğiniz ve sevgi dolu mesajlarınız için teşekkür ederiz.”

“Elijah Raphael Gakpo. Sonsuza dek sevgiyle anılacaksın. Sonsuza dek kalbimizde olacaksın,” diyerek Van der Bij, Instagram sayfasında paylaştığı mesajı sonlandırdı.

Van der Bij ve Gakpo, 2020 yılından beri birlikteydiler. 2024 yılında ilk çocukları Samuël Seth Gakpo’yu dünyaya getirdiler.