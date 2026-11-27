Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliana Yotova, Levski Sofya taraftarlarının perşembe akşamı Fransa'nın Marsilya kentinde maruz kaldığı saldırıları kınadı.

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Yotova, şiddet görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve Fransız makamlarından olayın ayrıntılarını gün yüzüne çıkarmalarını, sorumluları tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını talep etti.

Yotova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Marsilya'dan gelen görüntüler korkunç!" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'ya da Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Olympique Marsilya ile Levski Sofya arasında oynanan ve Fransız ekibinin 1-0 kazandığı maçta, Velodrome Stadı'ndaki Bulgar taraftarların güvenliği için alınan önlemleri incelemesi çağrısında bulundu.

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Marsilya Emniyet Müdürlüğü, maçın başlamasından yaklaşık on dakika önce çıkan arbedede 11 Bulgar taraftarın yaralandığını açıkladı.

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Yaralılardan beşi hastaneye kaldırılırken diğer altı kişi olay yerinde tedavi edildi.

Yaralanmalar arasında göz ve kafa travmaları ile omuz çıkığı vakaları da bulunuyor. Bu bilgiyi Fransız kanalı "RMC" aktardı.

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Haber ajansı "France Presse" tarafından aktarılan bilgilere göre, bir grup Marsilya taraftarı bulundukları tribünden ayrılarak Bulgar taraftarlardan oluşan bir gruba doğru koştu. Ardından çatışmalar, yaklaşık 500 taraftarın bulunduğu Levski taraftarlarına ayrılan tribüne kadar ulaştı.

Olay sırasında iki taraf birbirine çeşitli cisimler ve meşaleler fırlattı, ardından güvenlik görevlileri müdahale ederek tribünlerde sükuneti yeniden sağladı.

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Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulması ile sorumluların hesap vermesi talebiyle Fransa'ya diplomatik nota göndereceğini açıkladı.

Bulgaristan'ın Lyon Başkonsolosu ve Marsilya Fahri Konsolosu da gelişmeleri yakından takip ediyor. İki diplomat, Bulgar vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

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Bulgaristan'ın eski Başbakanı Boyko Borisov ise sosyal medyada yayılan görüntülere öfkesini dile getirdi. Borisov, Fransız makamlarından açıklama yapmalarını isterken UEFA'yı da en ağır yaptırımları uygulamaya çağırdı.

"Evet, Bulgaristan" partisinin eş genel başkanı Ivaylo Mirchev de Fransız polisinin geç ve yetersiz müdahalesini eleştirdi ve Bulgar taraftarların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanmasını talep etti.

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Levski Sofya Teknik Direktörü Julio Velázquez ise yaşananların "futbolda kabul edilemez" olduğunu söyledi. Velázquez, saldırıya uğrayan taraftarlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olympique Marsilya ise çatışmaların tam olarak hangi koşullarda yaşandığını anlamak için çalıştığını açıkladı.

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Olay, maç öncesinde Bulgar ekibinin taraftarlarının stadyuma girişine ilişkin düzenlemeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Levski, 22 Kasım'da UEFA'ya resmi bir yazı göndererek Fransız makamlarının taraftar bilet kotasını yalnızca 500 bilete düşürme kararına itiraz etmişti.

Bulgaristan kulübü, deplasman takımının taraftarlarına stadyum kapasitesinin en az %5'inin ayrılmasını öngören turnuva yönetmeliğine dayanarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

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1914'te kurulan Levski Sofya, Bulgaristan'ın en köklü ve en çok taraftara sahip kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Geniş bir taraftar kitlesine sahip olan kulüp, "Halkın Takımı" lakabıyla tanınıyor.

Bulgar basınına göre kulübün taraftarları, saldırıları ve maç sırasında taraftarların güvenliğinin sağlanmasında yaşandığını ifade ettikleri ihmali protesto etmek amacıyla bugün (cuma) başkent Sofya'daki Fransa Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemeyi planlıyor.