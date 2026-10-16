Ragbi dünyası, İngiliz Sale takımının eski oyuncusu Güney Afrikalı Hayron Andrews'un 31 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yasa boğuldu. Andrews, Avrupa Şampiyonlar Kupası kapsamında cumartesi günü Fransız La Rochelle ile oynanacak maçtan saatler önce Johannesburg Lions takımının konakladığı otelde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Ragbi Federasyonu, resmi açıklamasında Andrews'un ölümünün bir "kaza" sonucu olduğunu doğruladı ve oyuncunun düşmesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti. Olay, takım arkadaşlarını, ailesini ve ülkesindeki ragbi camiasını şoke etti.

Johannesburg Lions'un İcra Kurulu Başkanı Rudolf Straeuli, kulübün ölüm haberini derin bir üzüntüyle aldığını söyledi ve Andrews'un yalnızca yetenekli bir oyuncu olmadığını, bu sezon katıldığı takımın ailesinin çok değerli bir ferdi olduğunu vurguladı.

Straeuli, kulübün merhumun eşi Mayghlin ile çocukları Hendrix ve Emerson'a, ayrıca ailesine ve dostlarına en derin taziyelerini sunduğunu ekleyerek, anısının takım arkadaşları ve onu tanıyan herkesin yanında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Lions, La Rochelle karşısındaki maçını oyuncunun anısına çıkmaya karar verdi; turnuvanın açılış haftasındaki tüm maçlarda ise onun vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına karar verildi.

Güney Afrika Ragbi Federasyonu Başkanı Mark Alexander, ölüm karşısında duyduğu şoku dile getirdi, haberi acı verici olarak nitelendirdi ve oyuncunun ailesine, takım arkadaşlarına ve sevenlerine taziyelerini iletti.

Andrews, geçen yaz İngiliz Sale kulübündeki deneyimini noktalayarak Güney Afrika'ya dönmüştü. Güney Afrika ekibi Sharks'tan gelerek Şubat 2024'te katıldığı Sale formasıyla 45 maç oynamıştı.

Sale'in ragbi direktörü Alex Sanderson, Andrews'un saha içindeki ve dışındaki kişiliğini övdü; onu mükemmel bir takım arkadaşı, espri anlayışıyla öne çıkan ve takım arkadaşlarının saygısını kazanmış sevilen bir insan olarak tanımladı.

Güney Afrika A Milli Takımı'nda forma giymemiş olsa da Andrews, 2015 yılında gençler milli takımını temsil etmiş ve ani vefatından önce sportif kariyerinde iz bırakmıştı. Bu ölüm, İrlanda ekibi Munster'ın eski antrenörü Anthony Foley'in 2016 yılında Paris'te, bir Avrupa Şampiyonlar Kupası maçından önce hayatını kaybetmesini akıllara getirdi.

Bu trajedi, Lions'un kıtanın en büyük kulüpler turnuvasındaki mücadelesine hazırlandığı bir dönemde yaşandı. Güney Afrika takımları 2022-2023 sezonunda Avrupa müsabakalarına katılmaya başlamıştı ve ekip bu sezon United Rugby Championship'te iyi bir başlangıç yapmış durumda.