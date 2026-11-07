Leeds United kalecisi James Trafford, Manchester City'de geçirdiği zorlu dönem hakkında sessizliğini bozarak Etihad Stadyumu'nda düzenli forma giyememeyi “berbat bir his” olarak nitelendirdi. İngiltere millî futbolcusu, çocukluk kulübüne büyük umutlarla dönmüş ancak transfer döneminde ses getiren bir hamlenin ardından forma şansı bulamamıştı.

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Etihad'da yedek kulübesine mahkûm oldu

Trafford, Manchester City'nin altyapı kademelerinde yetiştikten sonra Accrington Stanley ve Bolton Wanderers'a kiralandı. Ardından Burnley'ye kalıcı olarak transfer oldu. Burada geçirdiği başarılı iki yılın ardından Manchester City, geçen yaz onu yeniden kadrosuna kattı.

Kaleci, dönüşünde Pep Guardiola'nın ilk tercihi olmayı bekliyordu. Ancak bu beklentisi, İtalya millî takım oyuncusu Gianluigi Donnarumma'nın transfer döneminin son gününde Manchester'a gelmesiyle kısa sürede boşa çıktı.

Son anda yapılan bu transfer, Trafford'un lig sezonunun neredeyse tamamını yedek kulübesinde geçirmesine neden oldu. Guardiola'nın sezonun son gününde Aston Villa karşısında ona nadir bir ilk 11 şansı vermesine kadar, ağustos sonundan itibaren Premier League maçlarında hiç forma giymedi.

‘Kendinizi kaybediyorsunuz’

Maçlarda oynayamamak, kaleciyi psikolojik açıdan ciddi biçimde etkiledi. BBC Sport'a konuşan Trafford, yaşadığı zorlukları anlatırken sözünü sakınmadı.

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“Ne korkunç, ne korkunç bir duygu. Oynamamak,” diyen Trafford şöyle devam etti: “Pek çok kişiyi arayıp içinizi döküyorsunuz. Çoğu insan gibi, işte [kötü] bir gün geçirince birini arıyorsunuz. Babamı arıyorum, annemi arıyorum, hayat arkadaşıma telefon ediyorum, arkadaşlarımı arıyorum. Arkadaşlarımı aramayı seviyorum; oturup bütün bunlar hakkında güzelce konuşabiliyoruz. Aslında oldukça eğlenceli.”

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Bu hayal kırıklığı, sonunda yazın Elland Road'a gitmesinin nedeni oldu. Leeds'in bir numaralı kalecisi, düzenli olarak forma giymenin sağlığı ve hedefleri açısından şart olduğunu vurguladı.

“Kendi ruh sağlığım için bu sezon düzenli oynamam gerekiyordu. Oynamayınca kendinizi kaybediyorsunuz,” diyen Trafford sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki ben farklıyım, bilmiyorum ama her hafta oynamamak korkunç hissettiriyordu. Kendimi zihinsel olarak iyi hissetmek, kariyerimde gelişmeye devam etmek ve gerçekleştirmek istediğim hayallere biraz daha yaklaşmak için bu sezon her hafta oynamam gerekiyordu.”

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Çalkantılı bir yılda iki kupa

Premier League'de forma giyememesine rağmen Trafford, Guardiola'nın veda sezonunda yerel kupa müsabakalarında önemli bir rol oynadı. EFL Cup'ta çıktığı altı maçın dördünde, FA Cup'ta oynadığı altı maçın üçünde gol yemedi ve City'nin iki kupayı da kazanmasına yardımcı oldu.

Trafford, sezonu değerlendirirken şunları söyledi: “Ne yazık ki dört kupanın tamamını kazanamadık. Beklediğim gibi gitmedi ama böyle şeyler olur. O sırada elimden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım.

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“Geriye dönüp baktığımda, sonunda hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğunu düşünmüyorum çünkü çok şey öğrendim, kendimi çok geliştirdim ve bir yılda iki kupa kazandım.

“Moralimin çok bozuk olduğu, bazı şeylerden pişmanlık duyduğum ve hayal kırıklığı yaşadığım anlar oldu ama geriye dönüp baktığımda bu deneyim için çok minnettarım. Ne inanılmaz bir yıldı.”

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Premier League ve İngiltere hedefleri

Trafford, aradığı istikrarı Batı Yorkshire'da buldu. Leeds formasıyla Premier League'de çıktığı ilk dokuz maçın üçünde gol yemedi. Şimdiki önceliği, takımının Tottenham Hotspur'u ağırlayacağı ve öğle saatlerinde başlayacak maçta bu formunu sürdürmek olacak.

Kulüp görevlerinin ardından kaleci, İngiltere'nin yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetimindeki millî takım kampına katılacak. Kulübünde sonunda düzenli olarak forma giyen Trafford, İngiltere'nin ilk 11'indeki kaleci forması için Jordan Pickford'a ciddi bir rakip olmayı hedefliyor.