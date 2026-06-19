"Korkunç bir haksızlık"... Arjantin Cumhurbaşkanı, Messi ile ilgili söylentinin ardından medyaya sert çıktı

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, aktris ve medya kişiliği Florencia Peña’ya, Luzu TV kanalındaki bir programda Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin babası Jorge Messi’nin vefatına ilişkin yanlış bir haber yayınlaması nedeniyle sert bir saldırıda bulundu.

Olay, Florencia Peña’nın Luzu TV’nin dijital yayın platformu üzerinden yaptığı canlı yayında, şu anda 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımını yöneten Lionel Messi’nin babasının vefatına dair şaşırtıcı bir haber vermesiyle başladı.

Penya, kamera karşısında duygulanmış bir ses tonuyla şöyle dedi: “Kötü bir haber vermek istemem ama Messi’nin babası az önce vefat etti… Bu sürpriz mi oldu?” Ardından olayın ayrıntılarını sorgulamaya devam etti; bu durum, sosyal medyada şok dalgası yarattı ve hızlı tepkilere yol açtı.

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Messi ailesi kısa süre sonra resmi bir açıklama yayınlayarak, dolaşan haberlerin doğru olmadığını yalanladı ve Jorge Messi’nin sağlık sorunları yaşadığını, ancak tıbbi gözetim ve takip altında “olumlu bir şekilde iyileştiğini” doğruladı.

Aile ayrıca, bu tür hassas bilgilerle ilgilenirken herkesten “sorumluluk, ihtiyat ve insancıllık” gösterilmesini talep etti ve yalan söylentilerin yayılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Özür

Olaydan birkaç saat sonra, Florencia Peña canlı yayında duygusal bir çöküntü içinde ve ağlayarak ortaya çıktı ve izleyicilere ve Messi ailesine resmi bir özür diledi.

O şöyle dedi: “Özür dilemek istiyorum… Canlı yayındaydım, bu haberi kulaklığımdan bana ilettiler ve benden söylenmesini istediklerini tekrarladım. Doğrulamak için ne telefonum ne de bilgisayarım vardı ve başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Titriyorum… Nico Ochiato (kanal sahibi) ile konuşuyorum ve bir açıklama yapacaklar.”

Penya, sorumluluğun “kendisine doğrulanmamış bilgiyi veren” yapım ekibine ait olduğunu belirtti.

Krizin ardından, Luzu TV’den istifa ettiğini ya da işine son verildiğini açıkladı; Nicolas Ochiato ise yanlış haberin yayılmasından sorumlu olan yapım ekibinin bazı üyelerini işten çıkardı.

Cumhurbaşkanının Tepkisi

Tartışmalı Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, olaya ilişkin yorum yapmakta gecikmedi; uzun bir tweet yayınlayarak yaşananları sert bir şekilde eleştirdi ve Peña’nın davranışını “utanç verici ve ahlaksız” olarak nitelendirdi.

Milli, bu fırsatı Arjantin medyasını eleştirmek için de değerlendirdi ve “X” platformundaki hesabından şöyle dedi: “Medyadan her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüzde, bazı kişiler gelip bize her zaman daha da dibe batılabileceğini, her zaman daha iğrenç şeyler söylenebileceğini ve her zaman daha fazla zarar verilebileceğini hatırlatıyor.”

Devamında şunları söyledi: “Florencia Peña’nın canlı yayında yaptığı korkunç, ahlaksız ve doğrulanmamış açıklamalar – ki bu bilgiler doğru olsaydı, bir vatandaşın özel hayatıyla ilgili olduğu için her halükarda korkunç olurdu – bize, sırf ellerinde bir mikrofon ya da kalem olduğu için bazı kişilerin kendileri için cezasız kalmanın mümkün olduğuna inandıklarını hatırlatıyor.”

Arjantin Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: “En azından kanal, bilgileri düzeltme ve bu zararlı kişiyi kovma nezaketini gösterdi; oysa sayısız gazeteciyi bünyesinde barındıran medya kuruluşları veya gazeteler, herkesi karalamaktan, itibarını zedelemekten ya da aşağılamaktan bıkmış olsalar da, bunu – tek bir kez bile – yapmadılar.”



