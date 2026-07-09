"Korkunç bir beslenme programı"... İngiltere'ye uyarı: "Haaland, kahvaltıda sizi son lokmaya kadar silip süpürmek istiyor"

Perşembe günü yayınlanan bir haber, Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maç öncesinde İngiltere milli takım oyuncularına bir uyarıda bulundu.

"The Sun" gazetesi, "Dikkat edin, Üç Aslanlar! Viking gol makinesi Erling Haaland, sizi kahvaltıda son lokmaya kadar yutmak istiyor" diye yazdı.

İngiltere, Dünya Kupası çeyrek final maçında galip gelmek istiyorsa Norveç'in forvetini durdurmak zorunda kalacak. 25 yaşındaki Haaland, turnuva boyunca oynadığı her maçta gol attı; bunlara Brezilya'yı eleyen iki gol de dahil.

192 pound ağırlığında ve 6 fit 5 inç boyunda olan Haaland, sadece 54 uluslararası maçta 62 gol attı; bu, milli takımında bu başarıyı sergileyebilen Harry Kane’den bile daha iyi bir maç başına gol ortalaması.

Sıkı bir günlük rutin

Eğer bunun Haaland’ı bir istisna haline getirdiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz; Manchester City oyuncusu, başka hiç kimsenin ulaşamadığı sıkı bir günlük rejim sayesinde son derece özenle şekillendirilmiştir.

Haaland, yetişkin bir erkek için önerilen maksimum miktarın iki katı olan günde 6.000 kalori gibi şaşırtıcı bir miktarı tüketiyor ve spor başarısına ulaşmak için sakatat temelli beslenme düzenini benimsemiş; karaciğer, kalp ve böbrek gibi geleneksel yemekleri yiyor.

Her gün bin adet karın egzersizi yapıyor, buz banyosu yapıyor, saunaya gidiyor ve uykusunun asla kesintiye uğramadığından emin oluyor.

Haaland, YouTube kanalında şöyle dedi: “Hafta boyunca 24 saat sporcu olmalısınız – bu sadece maçtaki iki saatle sınırlı değil.”

Haaland’ın kız arkadaşı Isabel Högseng Johansen, Dünya Kupası için çantasına bol miktarda yedek kulak tıkacı koydu; çünkü Haaland uykuyu çok ciddiye alıyor.

O, “Uykunun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşünüyorum” diyor.

Haftada 385 bin sterlin kazanan oyuncu, yatmadan iki saat önce akıllı telefonuna veya başka herhangi bir elektronik cihaza dokunmaktan kaçınıyor.

Haaland uykuya dalarken, yapay ışığı filtreleyen “mavi ışık engelleyici gözlükler” takıyor.

Yatakta burundan nefes almayı tercih ediyor ve ağzını kapalı tutmak için dudaklarına bir bant yapıştırıyor.

Haland'ın sabahları yaptığı ilk şey

Haland uyanır uyanmaz, vücudunun biyolojik saatine uyum sağlamak için doğal güneş ışığına maruz kalır ve şöyle açıklıyor: “Sabahları yaptığım ilk şey, biraz güneş ışığına maruz kalmak. Bu, günlük ritim için faydalıdır.”

Ardından kendine bir fincan kahve hazırlar ve içine çiğ süt ekler. Bu konuda şöyle diyor: “Kahve, doğru şekilde hazırlandığında benim gözümde bir süper besindir. Önemli olan içme zamanıdır. Ayrıca biraz süte de ihtiyacımız var. O da bir süper besindir; hem midemize hem de cildimize faydalıdır.”

Kahvaltısı çiğ bal, yumurta ve taze ekmekten oluşuyor; ardından bir sonraki adım, sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak oluyor.

Şöyle ekliyor: “Temiz gün ışığı ve temiz havayla erkenden başlamalısınız… Kısa bir yürüyüşe çıkmak en iyisidir, bence bu çok faydalı bir alışkanlık.”

Haaland’ın, forvetin uzun bacaklarını esneterek sahada çevikliğini korumasını sağlayan bir fizyoterapisti var.

Norveçli oyuncu şöyle açıklıyor: “Uyluk ve kalça bölgelerimde doğal olarak iyi bir esnekliğim var ve bunu korumak benim için çok önemli, çünkü bu olmadan bu golleri nasıl atabilirsiniz ki?”

Yoğun antrenmanları için iyi bir ısınma da önemlidir; Haaland’ın takım arkadaşları, onun her gün 300 şınav ve 1000 karın egzersizi yaptığını belirtiyor.

Ağırlık kaldırma, kürek çekme, sprint ve uzun mesafe koşuları, dayanıklılığını geliştirmesine ve muhteşem fiziksel yapısını oluşturmasına yardımcı oluyor.

Haaland yorgun mu hissediyor?

Haaland şöyle diyor: “Yorgun hissediyorum, ama vücuduma yorgun olmadığımı söylüyorum. Bu psikolojik bir şey.”

1994 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda Norveç milli takımında forma giyen Erling’in babası Alfie, oğlunun hafta sonu boyunca antrenman yaptığını söylüyor. Cumartesi günü sekiz saat, Pazar günü sekiz saat. Onu zorlamamıza hiç gerek kalmadı.

Erling Haaland, kaslarını çok fazla yormamanın önemini çok iyi biliyor; bu nedenle çoğu gün buz banyosu, sauna veya soğuk terapi odası ile kaslarını dinlendiriyor.

Haaland, “Neredeyse her gün ve haftada en az beş kez bu iki şeyi yapmaya çalışıyorum” dedi.

Saha, antrenman veya spor salonunda çok fazla kalori yaktıktan sonra, mümkün olduğunca fazla yemek yemesi gerekiyor.

Haaland şöyle dedi: “Mümkün olduğunca kaliteli ve yerel gıda tüketmenin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar etin zararlı olduğunu söylüyor, ama hangi etten bahsediyorlar? McDonald’s’tan aldığınız et mi? Yoksa orada ot yiyen yerel bir ineğin eti mi? Ben kalp ve ciğer yiyorum.”

Haaland, iyi muamele gören hayvanların yemek için daha iyi olduğuna inanarak, et satın alacağı yeri özenle seçiyor.

Haaland, özellikle ön kaburgadan kemikleriyle birlikte kesilen tomahawk bifteklerine bayılıyor; diğer favori yemekleri arasında ise babasının hazırladığı lazanya ve kebap yer alıyor.

Ancak tüm bunlara rağmen eğlenmek için de zaman buluyor... Premier Lig sezonu bittikten sonra Haaland, ağabeyi Astor ve eski bir arkadaşıyla golf oynamak için İspanya’ya gitti.

2026 Dünya Kupası sırasında Haaland, kovboy çizmeleri de dahil olmak üzere Amerikan tarzı kıyafetler satın aldı.