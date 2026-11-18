Antonio Rudiger, Real Madrid'in iki yıldır önemli bir kupa kazanamamasını “korkunç” olarak nitelendirdi. Tecrübeli savunmacı, sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşırken tek hedefinin Jose Mourinho yönetiminde kulübü yeniden başarıya taşımak olduğunu vurguladı.

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Madrid'de acı veren kupa hasreti

Rudiger, Madrid'in son dönemde büyük kupa kazanamamasından duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Tecrübeli savunmacı, kulüp için çalkantılı geçen iki yılın ardından durumu “korkunç” olarak nitelendirdi.

Real Madrid, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında üst üste hayal kırıklığı yaşadı. Ciddi boyutlara ulaşan kupa hasreti kulüpte önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Mayıs 2025'ten bu yana teknik direktör üç kez değişti.

Tanıdık bir teknik direktörle yeniden yapılanma

The Athletic'e konuşan Rudiger, önündeki ülke içi mücadelelere odaklandığını söyledi. “Real Madrid'de iki yıldır kazanamamak,” dedi. “Korkunç.”

Rekor düzeyde 15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'i eski parlak günlerine döndürme sorumluluğu artık Mourinho'nun omuzlarında. Teknik direktör, ilk dönemi sona erdikten 13 yıl sonra zorlanan kadroyu ayağa kaldırma göreviyle Bernabeu'da yeniden iş başında. Mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Rudiger, kariyerini iyi bir şekilde noktalamaya kararlı. Savunmacı, şu an yalnızca sahaya odaklandığını belirterek “Önceliğim kazanmak” dedi.

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Millî takıma veda için dönüş

33 yaşındaki savunmacı, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı yendiği maç öncesinde millî takımın kendisi için düzenlediği resmî veda törenine katılmak üzere bu hafta Almanya'ya döndü. Savunmacı, 86 kez millî formayı giyip üç Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra eylül ayında millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı . Kararını şöyle anlattı: “Çok egolu biri değilim. Daha genç, daha dinç oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden artık zamanı geldi.”

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Barcelona'yı yakalama hedefi

Mourinho'nun yeniden yapılanma sürecinde şimdiden belirgin bir ilerleme görülüyor. Real Madrid şu anda La Liga'da ikinci sırada ve şampiyonluk yarışında rakibi Barcelona'nın yalnızca üç puan gerisinde. Geçen ay Camp Nou'da El Clasico'daki rakibi Barcelona'yı 2-1 yenerek bu sezonki en iyi sonucunu aldı.