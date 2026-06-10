Korku ve umut arasında... Barcelona'nın açıklamak istemediği planın ayrıntıları

2026 Dünya Kupası yarın Perşembe günü başlıyor. Tüm dünya, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasını heyecanla beklerken, İspanya'da en önemli soru tek bir isme odaklanıyor: Lamine Yamal nasıl ve ne zaman "La Roja" forması giymeye hazır olacak?

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazartesi günü, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın da yer aldığı 8. grubun açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Tüm göstergeler, Yamal'ın o geceki katılımının saatler değil, dakikalarla hesaplanacağını gösteriyor.

SER Catalunya radyosundaki "Què T'hi Jugues!" programının ortaya koyduğuna göre, Lamine Yamal sağlık durumu iyi ve morali yüksek, rehabilitasyon programında elinden gelenin en iyisini yapıyor. 2025-2026 sezonunun sonunda diz arkasındaki kaslarda yaşadığı sakatlığın ardından zorlu haftalar geçiren oyuncu, artık "tünelin sonunda bir umut ışığı" görüyor.

Lamine Yamal'ın geçtiğimiz Nisan ayında arka bacak kasında yaşadığı sakatlık, genç kanat oyuncusu için gerçek bir kabustu. Hatta kendisi de "Sakatlığın ciddi olmasından ve Dünya Kupası'na katılamayacağımdan korkuyordum" diye itiraf etmişti.

Karar anı, doktorların bağın sağlam olduğunu teyit etmesiyle geldi. Yamal rahat bir nefes aldı ve hemen sağlık ekibiyle çalışmaya başladı. O zamandan beri, Barcelona ve İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın fizyoterapisti Fernando Galán'ın gözetiminde, geri dönüş için en iyi formülü bulmak üzere tam bir koordinasyon içinde çalışıyor. Galán, aynı zamanda Barcelona'nın dış danışmanı olarak durumu günlük olarak takip ediyor.

Madrid'de teknik direktör Luis de la Fuente, son basın toplantısında şu sözlerle temkinli olduğunu gizlemedi: "İşler şu ana kadar olduğu gibi normal seyrinde giderse, Lamine'nin 15 Haziran'daki maça hazır olması bekleniyor, ancak bu mutlaka oynayacağı anlamına gelmez, durumu zamanı geldiğinde değerlendireceğiz." Bu açıklama, İspanya'nın onun yeteneğine olan ihtiyacı ile Barcelona'nın yeni bir nüksetme korkusu arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor.

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Bu endişe, Katalan kulübünü "AS" gazetesi tarafından ortaya çıkarılan net tavsiyelerde bulunmaya itti: Yamal'ı başlangıçta ilk 11'de oynatmamak ve "Yeşil Burun Adaları maçında 15 dakika, Suudi Arabistan maçında ise 45 ila 65 dakika arasında oynamasıyla yetinmek". Diğer haberler de bunu doğruladı: Barcelona, "kanat oyuncusunun 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları maçında en fazla 15 dakika, 21 Haziran'da Suudi Arabistan maçında ise bir devre ya da 60 dakika oynamasını istiyor".

Böylece çizilen plan netleşti: İlk maçta hızlı bir test, Suudi Arabistan karşısında ikinci maçta daha uzun süreli bir katılım ve ardından 27 Haziran'daki Uruguay ile oynanacak belirleyici karşılaşmada tam hazırlığa ulaşmak... Hatta federasyon içinden gelen bazı haberlerde, "Yamal'ın sakatlığının tekrarlanmasından korktukları için, İspanya milli takımının Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı ilk iki maçta forma giymemesi" konusunda ilk anlaşmaya varıldığı, ancak üçüncü maçta tamamen hazır olacağı belirtildi.

Yamal ise beklemek istemiyor ve Yeşil Burun Adaları karşısında birkaç dakika da olsa ayağını test etmek için can atıyor. Kendine güvenini geri kazanmanın en iyi yolunun kademeli bir dönüş olduğuna inanıyor. Perşembe günü üç ülkede Dünya Kupası başlarken, İspanya altın yıldızının dönüşünü bekliyor; ilk günden itibaren bir kurtarıcı olarak değil, eleme turları için sakin bir şekilde hazırlanan bir koz olarak.