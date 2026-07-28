Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'in Ganalı forveti Mohammed Fuseini, geçen pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de güpegündüz silahlı bir soygunun kurbanı oldu. Maskeli 3 kişi tarafından zorla arabasından çıkarılan oyuncunun lüks Rolex marka saati çalındı. Kulübü olayı "son derece şok edici" olarak nitelendirdi.

Belçika'nın "HLN" kanalının aktardığına göre, internette dolaşan bir video görüntüsünde 24 yaşındaki oyuncunun maskeli 3 kişi tarafından zorla arabasından çekildiği, ardından bu kişilerin değeri 8.000 ile 14.000 euro arasında olan Rolex saatini çaldıkları görülüyor.

Saldırı güpegündüz gerçekleşti. İki kişi daha Fuseini'nin arabasında başka değerli eşyalar aramak için arama yaptı; ardından saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak oyuncuyu şok halinde bıraktı.

Union Saint-Gilloise kulübü resmi açıklamasında şunları söyledi: "Geçen pazar günü çekilen görüntüler son derece şok edici." Kulüp, oyuncunun sağlık durumundan emin olmak amacıyla hastanede tıbbi muayeneden geçtikten sonra antrenmanlara halihazırda geri dönebildiğini de ekledi.

O gün tek kurban Fuseini değildi. Brüksel Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı: "Pazar günü Brüksel'de arabalarına dönerken 3 kişi silahlı bir soyguna maruz kaldı. Soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, bir grup kişi bu kişilere saldırdı ve aralarında saatler, telefonlar ve kişisel eşyaların bulunduğu çeşitli değerli eşyalarını çaldı."

Dikkat çekici bir gelişmeyle Belçika makamları şüphelilerden birinin kimliğini tespit edip yakalamayı başardı. Brüksel Başsavcılığı, "Evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar bulundu" diyerek "organize bir çete kapsamında silahlı soygun suçlamasıyla itham edildiğini ve hakkında yakalama emri çıkarıldığını" belirtti.

Başsavcılık, Belçika başkentinde silahlı soygunları gerçekleştiren çetenin diğer üyelerini ortaya çıkarmaya yönelik süregelen soruşturmalar çerçevesinde, bir soruşturma hâkiminin atanmasını ve şüphelinin yargılanana kadar tutuklu kalmasını talep etti.

Fuseini, 2024 yazından bu yana Union Saint-Gilloise'de oynuyor ve Belçikalı taraftarlar arasında büyük bir popülariteye sahip. Kulüpte tüm kulvarlarda çıktığı 71 maçta 14 gol kaydeden oyuncu, geçtiğimiz 14 Mayıs'ta takımının Anderlecht'i geçerek şampiyon olduğu Belçika Kupası finalinde galibiyet golünü atmıştı.