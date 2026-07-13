Gözler, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan ABD’nin Atlanta kentine çevrilmiş durumda; ancak her iki takımın taraftarları arasında çıkabilecek çatışmalara ilişkin endişeler nedeniyle güvenlik seviyesinin yükseltildiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, maçın etrafındaki atmosfer artık sadece sportif bir nitelik taşımıyor.

"Al Arabiya" kanal grubunun aktardığına göre, gerginlik bir önceki tur maçlarından itibaren tırmanmaya başladı. Arjantinli taraftarlar, takımlarının İsviçre ile oynadığı maçı taraftar bölgesinden izlerken, eleme turunu geçmelerine rağmen "Tango"nun performansından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan öfkeli tezahüratlar duyuldu.

Kanal, Arjantinli taraftarların aynı bölgede İngiltere-Norveç maçını da izlediklerini, ancak İngiltere milli takımının galibiyetinin ardından tepkilerin olumlu olmadığını ve bunun da iki takım arasındaki doğrudan karşılaşma öncesinde gerginliği artırdığını ekledi.

Raporlar, Arjantin ve İngiltere’nin yarı finale yükselmesinin, her iki taraftan da büyük bir seyirci akını beklendiği için organizatörleri maçın güvenlik seviyesini yükseltmeye ittiğini belirtti.

Alınan bilgilere göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), güvenlik yetkililerine stadyum içinde iki takımın taraftarlarını tamamen ayırmanın neredeyse imkansız olduğunu bildirdi; bu durum, olası çatışmalara karşı olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açtı.

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İngiltere ile Arjantin arasındaki karşılaşma, futbol ve taraftarlar arasında uzun bir çatışma geçmişine sahip. Bu durum, maçın güvenlik açısından turnuvanın en hassas karşılaşmalarından biri olarak değerlendirilmesine neden oldu; bu sadece maçın teknik değeri nedeniyle değil, aynı zamanda maç öncesindeki gergin atmosfer nedeniyle de böyle.

Lionel Messi ve Harry Kane, takımlarını final hayaline doğru sürüklemeye hazırlanırken, saha dışındaki mücadele de alevlenmiş görünüyor. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bu zirve karşılaşmasının sadece futbolun sınırları içinde kalıp kalmayacağı ya da 2026 Dünya Kupası’nın en karmaşık güvenlik sorunlarından birine dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.