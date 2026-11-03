Villarreal Teknik Direktörü Inigo Perez, salı günü Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlayacak oyuncularına tüm korkularını bir kenara bırakma çağrısında bulundu. Ligde yaşadığı zorluklara rağmen Sarı Denizaltı, Perez'in silindir gibi ezip geçen bir takım olarak nitelendirdiği rakibe karşı kendini sınama fırsatını dört gözle bekliyor.

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Durdurulamayan PSG, rekor serisi hedefiyle İspanya’ya gidiyor

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında Villarreal ile karşılaşmak üzere Estadio de la Ceramica’ya gidiyor. Luis Enrique’nin ekibi, tüm kulvarlarda üst üste kazandığı dokuz maçın ardından İspanya’ya geliyor. PSG, son olarak Achraf Hakimi’nin hat-trick’i sayesinde Le Havre’ı 5-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki son 13 maçında yenilmeyen PSG, 2012 ile 2014 yılları arasında kırdığı kulüp rekorunu egale etti.

Villarreal ise hafta sonunda Espanyol karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından La Liga’da sondan ikinci sırada bu maça çıkıyor.

Perez, Villarreal’i korkuya kapılmaması konusunda uyardı

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Villarreal teknik direktörü Inigo Perez, takımının son şampiyon karşısında aşağılık kompleksini bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı. Perez, “Bu tür takımlara karşı korkuyu ve kompleksleri bir kenara bırakıp kendinizi yeniden göstermelisiniz” dedi.

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“Sizin de o seviyede olduğunuzu göstermeye çalışın, çünkü korktuğunuzu hissederlerse sizi affetmezler.”

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Teknik direktör, “Stadyum, rakip veya koşullar ne olursa olsun, önlerine çıkanı ezip geçiyorlar. Biz de tam olarak bunu bekliyoruz. Güçlü yönlerini çok iyi biliyoruz” diye ekledi.

Gueye, dünyanın en iyisine karşı oynayacağı hayalindeki maçı sabırsızlıkla bekliyor

Villarreal’in orta saha oyuncusu Pape Gueye de teknik direktörüyle aynı görüşü paylaşarak Fransız ekibiyle karşılaşmanın yarattığı heyecana dikkat çekti. Gueye, “Şampiyonlar Ligi’nin son birkaç yılına baktığınızda, belki de dünyanın en iyi takımı onlar. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var ama bence bizim de çok iyi bir takımımız var” dedi.

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“Gerçek şu ki çok hızlı oldukları ve birlikte oynayabildikleri için işimiz zor.”

Gueye, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bizim de çocukluğumuzdan beri hayalimiz. Her şeyimizi vermek ve yarın kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Taktiksel boşluklar ev sahibi için büyük bir sınav olacak

Perez, açık bir maç bekliyor. PSG’nin agresif yaklaşımının, Villarreal’in son dönemde ligde karşılaştığı rakiplerin aksine hücum için alan yaratacağını düşünüyor. Perez, “Üzerimize geleceklerini zihinsel olarak biliyoruz... Burada söyleyebileceğim her şeyden öte, en önemlisi mücadeleye hazır olmak” dedi.

“En iyilerle karşılaşmaktan daha iyi bir şey yok. Bunu bir sorun olarak görmüyorum. Bu meydan okumayı kabul ediyoruz. Yarın bizim için büyük bir sınav.”

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Villarreal, Avrupa şampiyonunun oyununu bozmak için disiplinli bir performans sergilemeye odaklanıyor.