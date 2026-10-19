Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ile yaşadığı tartışmanın ardından aldığı ceza nedeniyle takımının başında bulunamayan Luciano Spalletti'nin yerine kenar yönetiminde yardımcısı Marco Domenichini vardı. Juventus ise hücumda ürkütücü derecede etkisiz kaldı. Oliver Provstgaard'ın kafa golü, Gustav Isaksen'in dar açıdan attığı gol ve Fisayo Dele-Bashiru'nun maçın sonlarında sonuçlandırdığı kontra atak, konuk ekibin galibiyetini perçinledi.

Yedi maçta yalnızca 11 puan toplayan Juventus'un, Inter ve Lazio'dan oluşan zirvedeki ikiliyle arasındaki fark şimdiden sekiz puana çıktı. Karşılaştırmak gerekirse, selefi Igor Tudor yönetiminde geçen sezonun aynı döneminde 12 puanı vardı. Thiago Motta ise görev yaptığı dönemde aynı süre içinde 13 puan toplamıştı. İtalya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübündeki düşüş artık endişe verici bir hâl alıyor.

Roma ekibi karşısındaki bu kötü performans, son düdüğün ardından Juventus kadrosunun mentalitesine ilişkin bir tartışma başlattı. Savunmanın lideri Gleison Bremer, takım arkadaşlarına açık bir mesaj verdi. Brezilyalı oyuncu, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Kötü bir performans sergiledik. Bu nedenle Juventus formasını bu şekilde temsil etmiş olmaktan elbette mutlu değiliz. Ancak hatalarımızı analiz edip hemen yeniden doğru yola girmeliyiz, çünkü başka hiçbir şeye vaktimiz yok" dedi.

Bremer sözlerini şöyle sürdürdü: "Fırsatlar yakaladık ve onların golüne kadar iyi oynadık. Bu yüzden ilk fırsatlarında gol atmaları bizde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Bunu hemen kontrol altına almamız gerekiyor."

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Juventus'ta istikrar ve özgüven eksikliği

Oyuncuların sorumluluğu sorulduğunda stoperin sözleri sertleşti: "Evet, teknik direktör talimatları veriyor ama bunları sahada uygulaması gereken biziz. Ancak sahada 11 oyuncu var, bir de kulübeden gelen beş oyuncu. Herkesi tek başıma peşimden sürükleyemem. Onlara yardım etmeye çalışıyorum, onlarla konuşuyorum ama herkesin kendine özgü bir karakteri var. Onları bir noktaya kadar motive edebiliriz, fakat yapabileceğimiz de bu kadar. Bazılarının karakteri diğerlerinden daha güçlü."

Özellikle psikolojik baskı, bazı oyuncuları fazlasıyla zorluyor gibi görünüyor. Bremer, "Yuhalamaları duyduklarında içlerine kapanıyor ve korkuyorlar. Çok sayıda yeni ve genç oyuncumuz olduğunu biliyorum. Bunu söylemem, onları suçladığım anlamına gelmiyor ama herkes farklı. İşler kötü gittiğinde bazıları kararlılıkla tepki veriyor, bazıları ise içlerine kapanıyor. Bu, kişiliklerinden kaynaklanıyor" dedi.

Spalletti de DAZN Italia'ya konuştu ve ikinci yarıda oyuna girdikten sonra da Juve formasıyla ligdeki ilk golünü atamayan Nick Woltemade'nin yer aldığı takımının performansından sarsıldığını söyledi. "Bu, kesinlikle daha zayıf bir Juventus'tu. Maçı ne kontrol edebilen ne de nasıl şekillendireceğine dair fikri olan bir takımdı" dedi.

Spalletti sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu açıklamak bizim için bile zor. Çünkü cuma sabahı saat dörtte Vigo'dan döndük ve ardından oyuncuları kondisyon antrenörleriyle dinlenmeye bıraktık. Birkaç şeyi değiştirmeye çalıştık. Altı yeni oyuncu vardı ama hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok yavaştık. Futbolda rakibi de topu da görürsünüz. Tepki vermekte çok yavaş kalır, yüreğinizi ortaya koymaz ve ritim bulamazsanız taktiklerin ve sistemlerin önemi kalmaz."

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Juventus taraftarları stadyumu erken terk etti

Spalletti özellikle oyuncularının tutumunu sert biçimde eleştirdi: "Tempo yoktu, fikir yoktu, koşma isteği yoktu, çok çalışma arzusu yoktu. İkili mücadelelerde zayıflık göstermek ve işler yolunda gitmediğinde başı öne eğmek... Bunların hiçbirini beğenmedim."

Spalletti değişikliklerin sinyalini verdi. "Bunu analiz etmeliyiz. Yalnızca iki seçenek var: Ya takımla nasıl konuştuğumuzu ya da çalışma şeklimizi tartışacağız. Belli ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi. "Bu performans beni de şaşırttı. Bu yüzden üzerinde ciddi biçimde düşünmeliyim, çünkü oyuncularla konuşma tarzımı değiştirmedim. Belki de takımla kurduğum ilişkiyi analiz etmeliyim; bu ilişki dürüst ve adil. Bugün ortaya koyduğumuz performansın yeterince iyi olmadığını onlar da anlayacak."

Bütün bunlara Juve taraftarlarının tepkisi de eklendi. Taraftarların çoğu, biletleri tamamen satılan Allianz Stadyumu'nu son düdükten önce terk etti. Kalanlar ise takımı kulakları sağır eden ıslıklarla uğurladı.

Karşı tarafta ise bambaşka bir manzara vardı. Roma ekibi, tamamen dolu deplasman tribününün önünde coşkuyla kutlama yaptı. Dikkat çekici olan şu: Lazio taraftarları, kulüp sahibi Claudio Lotito'yu protesto etmek ve gelir kaybı yoluyla kulübün satışını sağlamak amacıyla geçen sezonun sonundan bu yana kendi sahalarındaki maçları boykot ediyor. Gennaro Gattuso'nun takımı kendi stadında maç başına ortalama 9 bin seyirciyi bile güçlükle çekerken, deplasmanda oynadığı dört maçın tamamında konuk takım tribününün biletleri tükendi.