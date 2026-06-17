"Korkakça bir hareket"... Messi, Issa Mandi'nin o pozisyonundan sonra kırmızı karttan kurtuldu mu?

İspanya’nın ünlü “Archivo Far” ağı, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile Cezayir arasında oynanan maçın hakem ekibine, Tango’nun kaptanı Lionel Messi’nin başrolünde olduğu tartışmalı bir olayın ardından sert eleştiriler yöneltti.

Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde 10. grubun ilk turu kapsamında oynanan maçın ilk yarısında, iki yıldızın topu paylaşmaya çalıştığı bir pozisyonda Messi, "Çöl Savaşçıları"nın savunma oyuncusu İssa Mandi'ye sert bir müdahale yaptı, ancak Polonyalı hakem Simon Marciniak, Arjantinli yıldızı cezalandırmayı reddetti.

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Hakem performanslarını değerlendiren “Archivo Far” ağı, bu pozisyonda müdahale etmemesi nedeniyle “VAR’ın ciddi bir hatası” olduğunu belirtti.

Ağa göre, Lionel Messi, Mandy’nin baldırına arkadan kramponunu saplayarak bacağının aşırı bir şekilde bükülmesine neden oldu.

Ağ, bu hareketin “tartışmaya yer bırakmayan, açık ve net bir doğrudan kırmızı kart” gerektirdiğini belirtti.

Ağ, “Video Yardımcı Hakem (VAR) odası, bu olaya göz yumarak müdahale etmemeyi tercih etti; bu, korkakça bir davranıştır” diyerek yorumunu sonlandırdı.