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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
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Koridordaki kavganın ardından: Real Madrid'in "akil" yıldızı kızışan "Mestalla" gecesinde göz doldurdu

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
I. Konate
İspanya
Fransa

Real Madrid 3 golle kazandı

Real Madrid'in yıldızı, dün Mestalla Stadı'nda oynanan ve La Liga'da kraliyet temsilcisinin 3-0'lık net bir skorla kazandığı maçtaki rolünün ardından hem beyazlı takımın hem de Valencia taraftarlarının takdirini topladı.

"tribuna" sitesi, gazeteci Rodra'ya dayandırdığı haberinde, Fransız savunmacı Ibrahima Konaté'nin iki devre arasında yaşanan tartışma sırasındaki müdahalesini aktardı ve oyuncunun gergin bir anda sergilediği davranışın her iki takımın taraftarlarının da beğenisini kazandığını belirtti.

Gerginlik, Valencia yetkililerinin, Federico Valverde'nin açılış golünden önce Pablo Mavio aleyhine verilen serbest vuruşa itiraz etmesiyle başladı.

Valencia'nın spor direktörü Braulio Vázquez, maç görevlileriyle karşı karşıya geldi; ardından Jude Bellingham, Antonio Rüdiger ve Éder Militão'nun da aralarında bulunduğu birçok Real Madrid oyuncusu olaya müdahale etti.

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Sonunda güvenlik görevlileri devreye girmek zorunda kaldı; ayrıca Rüdiger'in olay sırasında bir güvenlik görevlisine saldırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı, ancak hakemin resmi raporunda oyuncuların karıştığı arbedeler kayda geçirilmedi.

Konaté, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Liverpool'dan Real Madrid'e katılmış ve José Mourinho yönetiminde kısa sürede kendini vazgeçilmez bir oyuncu olarak kanıtlamıştı.

Fransız oyuncu, Dean Huijsen ile muhteşem bir savunma ortaklığı kurdu ve bu durum, tecrübeli savunmacılar Rüdiger ile Militão'nun ilk on bir dışında kalmasına yol açtı.

 

 

 

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