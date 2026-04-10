Körfez yanıt veriyor... Donis, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan milli takımının başına geçecek mi?

Al-Khaleej kulübü, Yunan teknik direktörü Georgios Donis'in Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın yerine önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan milli takımının başına geçeceği yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bazı haberlerde, Suudi milli takımının son dönemdeki kötü sonuçları nedeniyle Renard'ın 2026 Dünya Kupası başlamadan önce görevden alınabileceği ve yerine geçecek birçok aday arasında Yunan teknik direktörün de bulunduğu belirtilmişti.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi bu haberleri doğruladı ve Donis'in adının, milli takımın geçtiğimiz Mart ayında Mısır ve Sırbistan'a karşı oynadığı hazırlık maçlarını kaybetmesinin ardından Suudi Futbol Federasyonu tarafından tartışılan Renard'ın halefi olabilecekler listesinde yer aldığını belirtti.

Ancak Al-Khaleej kulübü aynı gazete aracılığıyla bu haberleri yalanladı ve Suudi Futbol Federasyonu'nun şu ana kadar kulübe bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını vurguladı.

Gazeteye göre Al-Khaleej, Donis'in şu anda Yunanistan'da tatil yaptığını ve kulübün, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenilemek için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Donis, Al-Khaleej ile sözleşmesini bir dönem daha uzatmak için görüşmeler yapıldığını kabul etmişti, ancak kaynakların seviyesi, kadronun güçlendirilmesi ve antrenman tesisleri ile ilgili bazı şartlar koymuştu.

Yunan teknik direktör, bu sezonun başından beri Al-Khaleej ile olağanüstü bir performans sergiliyor ve bu sayede ligin bitimine 7 hafta kala 31 puanla sıralamada 10. sırada yer alıyor.