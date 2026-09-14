Basın raporları, Suudi Arabistan Millî Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasına katılacak Suudi Arabistan kadrosunu açıklayacağı tarihi ortaya koydu.

Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu, Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde bu ayın 23 Eylül'ünde başlayacak ve 6 Ekim'e kadar sürecek.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalı, Donis'in Körfez 27'ye katılacak nihai kadroyu, turnuvanın başlamasından bir hafta önce, yarından sonra çarşamba günü açıklayacağını bildirdi.

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Yunan teknik direktörün bazı zor kararlar alması gerekecek; özellikle yıldızı ve kaptanı Salem el-Dosari'nin sakatlık nedeniyle turnuvada yer almayacağının kesinleşmesinin ardından, ayrıca sağ bek Suud Abdülhamid'in de yokluğu ihtimali göz önünde bulundurulduğunda.

Suudi Arabistan Millî Takımı, 23 yıldır kazanamadığı Körfez turnuvasını yeniden elde etmek amacıyla mücadele ediyor; kupayı en son 2003 yılında kazanmıştı.

Suudi Arabistan, yanı sıra Irak, Umman ve Kuveyt millî takımlarının da yer aldığı A Grubu'nda bulunuyor; grupta birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar yarı finale yükseliyor.