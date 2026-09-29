Yedinci... pardon, yirmi yedinci kez düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nın "Körfez 27" grup aşamasının son turu, özellikle Suudi Arabistan'la birlikte birinci gruptan çıkacak ikinci takımın belirlenmesi noktasında büyük bir heyecana sahne oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü ve son turunda Irak Milli Takımı ile karşılaştığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederek 9 puanla birinci grubu lider tamamladı.

Aynı saatlerde Umman Milli Takımı, Kuveyt karşısında 1-0 geride olduğu maçta skoru maçın son dakikalarında 3-1'e çevirerek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

İki maçın da bitmesinin ardından Umman Milli Takımı oyuncuları, ister puan ve gol düzeyinde, ister fair play açısından olsun her konuda Irak Milli Takımı ile eşit olmalarına rağmen yarı finale yükselmeyi kutladı.

Irak ve Umman milli takımları 4'er puan topladı; ilk maçta 1-1 berabere kalmışlardı, her biri 4 gol attı ve 5 gol yedi, ayrıca her biri hiç kırmızı kart görmeden 8 sarı kart gördü.

Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Körfez Kupası Futbol Birliği'nin, Irak ile Umman her konuda eşitlendiği ve birinin diğerine üstünlük sağlamasına imkân verecek herhangi bir etken bulunmadığı için, birazdan Cidde'deki bir otelde hangi takımın tur atlayacağını belirlemek üzere kura çekeceğini bildirdi.

Bu durum, tüm turnuvaların yönetmeliklerinde böyle bir madde bulunmasına rağmen uygulamaya konmadan kalması nedeniyle, futbol dünyasında grup aşamasından tur atlamanın kura yoluyla belirlendiği ender anlardan biri oldu.