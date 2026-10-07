Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"de şampiyonluğa ulaşmasının üzerinden 24 saatten az bir süre geçtikten sonra, 2027 Asya Kupası finallerine hazırlıklarını çizmeye başladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, dün Salı günü, Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Körfez turnuvasının final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki gollü net bir skorla mağlup ederek Arap Körfezi Kupası'nda şampiyon oldu.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiyah", Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, 2027 Asya Kupası'na hazırlık amacıyla, gelecek Kasım ayındaki yaklaşan uluslararası ara döneminde iki hazırlık maçı oynamaya karar verdiğini belirtti.

Asya Kupası'nın on dokuzuncu edisyonu, Suudi Arabistan Krallığı'nda, özellikle Riyad, Cidde ve Hubar'da, 7 Ocak ile gelecek 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Gazete, iki hazırlık maçının Güney Kore ve Özbekistan'a karşı oynanacağını ve bunların Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başkent Riyad'da 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacağı kampta gerçekleşeceğini açıkladı.

İki maç, antrenman yapmak ve iki karşılaşmayı sahada oynamak için gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması şartıyla, başkent Riyad'daki İmam Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Asya turnuvasındaki yolculuğuna gelecek 7 Ocak günü başkent Riyad'daki Kral Fahd Uluslararası Şehir Stadı'nda başlayacağı, ardından aynı ayın 12 ve 17'sinde Umman ve Kuveyt ile karşılaşacağı hatırlatılır.