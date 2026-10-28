Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri, 27. kez düzenlenen Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" nedeniyle 2027 Asya Uluslar Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan Krallığı, Asya Uluslar Kupası'na gelecek yılın başında 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Ittihad'ın savunma oyuncusu Hassan Kadesh'in, Körfez turnuvasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Asya turnuvasında Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kadesh, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" grup aşamasının ikinci haftasında Umman Milli Takımı karşısında aldığı galibiyet sırasında sakatlandı.

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Ittihad'ın savunma oyuncusu, sol rektus femoris kasında yaşadığı sakatlıktan iyileşmek için bu ayın 9 Ekim'inde Finlandiya'da ameliyat geçirdi.

Gazete, bu sakatlık nedeniyle Kadesh'in gelecek Ocak ayında başlayacak ve Asya Uluslar Kupası'nın düzenleneceği uluslararası ara dönemine kadar sahalardan uzak kalacağını, bunun da turnuvaya katılımını tehlikeye attığını açıkladı.

Kadesh'in yokluğu, Suudi Arabistan Milli Takımı ve Yunan teknik direktörü Georgios Donis için büyük bir darbe anlamına geliyor; zira oyuncu, genel olarak Suudi Arabistan'ın, özel olarak da savunma hattının en önemli tecrübeli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı, finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğunu kazanmıştı; bu, Suudi Arabistan'ın 23 yıl aradan sonra kazandığı ilk kupa oldu.