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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Körfez Kupası 26'nın gol kralı ıslıkların hedefinde: Suudi Arabistan taraftarları Abdullah el-Hamdan'ı şoke etti

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Suudi Arabistan
Kuveyt

Suudi forvet zor bir durumla karşılaştı

Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarları, oyuncuları Abdullah el-Hamdan'ı beklenmedik bir tavırla şaşkına çevirdi. Bu tepki, oyuncunun Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27" turnuvasındaki ilk maçta, Kuveyt karşısındaki sönük performansının ardından geldi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun grup aşaması ilk turunda, Kuveyt Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Maçın 83. dakikasında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, forveti Abdullah el-Hamdan'ı oyundan çıkararak yerine Firas el-Burikan'ı oyuna dahil etme kararı aldı.

El-Hamdan sahadan çıkarken, Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarlarının kendisine yönelik yuhalamalarıyla karşılaştı; bazı taraftarlar ise onu cesaretlendirmek, desteklemek ve yanında olmak için alkışlamaya çalıştı.

Nassr'ın forveti Kuveyt karşılaşmasında vasat bir performans sergiledi ve kaleye giden net fırsatlardan birden fazlasını harcadı. Bu da onu Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarlarının sert eleştirilerinin hedefi haline getirdi.

Gulf Cup
Kuveyt crest
Kuveyt
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IRQ
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Umman
OMA
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Bu durum, el-Hamdan'ın Körfez turnuvasının bir önceki edisyonu "Körfez 26"da, Bahreynli Muhammed Merhun ve Ummanlı İsam es-Subhi ile eşit olarak 3 golle gol kralı olmasına rağmen yaşandı.

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