Uzun on yıllar boyunca Suudi Arabistan Milli Takımı, bölgenin en köklü turnuvalarından birine gerek şampiyonluk gerekse şampiyonluk için sürdürdüğü istikrarlı mücadeleyle net bir iz bırakarak, Körfez Kupası tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Suudi Arabistan'ın turnuvadaki yolculuğu birçok zorlu durak ve heyecanlı finale sahne olsa da, üç edisyon Suudi taraftarların hafızasında en çok yer eden anlar olarak kaldı. Milli takım, 1994, 2002 ve 2003 yıllarında şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başararak Körfez'de 3 kupayı hanesine yazdırdı.

Tarihi başlangıç: Körfez 12 zafer kapısını açıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası'ndaki ilk şampiyonluğu, 1994 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı on ikinci edisyonda geldi. Milli takım, uzun yıllar süren mücadelesini kasasındaki ilk Körfez kupasına dönüştürmeyi başararak turnuvadaki tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Ayrıca oku: İttihad'ın teknik direktörü neden Almanya Ligi'ne gitmeyi reddetti?

Turnuva tek devreli lig usulüyle oynandı ve Suudi Arabistan Milli Takımı maçlarını diğer katılımcı takımlarla doğrudan rekabet içinde geçirdi. Yerli teknik direktör Muhammed el-Haraşi yönetiminde güçlü bir performans sergileyen takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlikten topladığı 9 puanla zirveyi elde etti.

Abu Dabi'deki şampiyonluk, Suudi futbolu için tarihi bir an oldu. Suudi Arabistan ilk kez Körfez Kupası'nı kazanmayı başararak adını turnuva şampiyonları listesine yazdırdı ve Körfez'in güçlü takımlarıyla şampiyonluk için mücadele edebileceğini kanıtladı.

Riyad'ın altını: Suudi Arabistan kendi sahasında şampiyon

Yıllarca süren bekleyişin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı, 2002 yılında Riyad'ın ev sahipliği yaptığı Körfez 15'te yeniden şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bu kez sevinç, kendi taraftarları arasında ve kendi sahasında yaşandı ve turnuvadaki en öne çıkan anlarından biri oldu.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Teknik direktör Nasır el-Cevher yönetiminde turnuva mücadelesini tek devreli lig usulüyle geçiren Suudi Arabistan Milli Takımı, 4 galibiyet ve 2 beraberlikten topladığı 14 puanla puan durumunun zirvesinde tamamlamayı başararak tarihinde ikinci kez kupayı kazandı.

Bu şampiyonluk yalnızca milli takımın kasasına yeni bir ekleme olmakla kalmadı, Suudi taraftarlar için özel bir değer taşıdı. Riyad'da ve büyük bir taraftar kitlesinin önünde gelen bu zaferle Suudi Arabistan, Körfez kupasını kendi sahasında ve destekçileri arasında kutladı.

Yalnızca bir yıl: Suudi Arabistan tahtını koruyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, Riyad'da elde ettiğiyle yetinmedi ve hemen bir sonraki edisyonda başarısını tekrarlamak için geri döndü. 2003 yılında Kuveyt'te düzenlenen Körfez 16'da şampiyon olarak turnuvadaki katılımlarının tarihine yeni bir bölüm yazdı.

Mücadeleler yine tek devreli lig usulüyle düzenlendi ve Suudi Arabistan, siciline mağlubiyet yansıtmadan güçlü bir performans sergileyerek 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı ve turnuvayı zirvede tamamladı.

Bu şampiyonluk, Suudi Arabistan Milli Takımı'na Körfez Kupası tarihindeki üçüncü ve üst üste ikinci kupasını kazandırdı. Riyad'daki şampiyonluğundan yalnızca bir yıl sonra kupayı korumayı başaran Suudi Arabistan, Nasır el-Cevher yönetiminde turnuvadaki en öne çıkan dönemlerinden birini yaşadı.

3 kupa ve Suudi Arabistan'ın sicilinde 7 ikincilik

Bu üç kupayla birlikte Suudi Arabistan Milli Takımı, 1994, 2002 ve 2003 yıllarında topladığı 3 şampiyonluğun yanı sıra 7 kez daha finale ulaşarak Körfez Kupası'nda tarihi bir varlığa sahip takımlardan biri haline geldi.

Suudi Arabistan'ın ikincilikleri 1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014 ve 2019 yıllarında geldi. Bu da milli takımın turnuva mücadelesinde farklı nesiller boyunca sahip olduğu sürekliliğin boyutunu yansıtıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası'ndaki yolculuğu üç kupadan çok daha fazlasını içeriyor. Tarih, Suudi Arabistan'ı turnuvanın hesaplarında sürekli olarak var eden birçok maçı, finali ve durağı barındırıyor. Takım, şampiyonluğu, mücadeleyi ve belirleyici turlardaki tekrarlanan görünümü bir arada topladı.

Körfez Kupası'nın her yeni edisyonuyla birlikte, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kupayı üç kez kaldırdığı o yılların anıları geri dönüyor. 1994, 2002 ve 2003 kupaları, Suudi Arabistan'ın turnuvadaki tarihinin temel bir parçası olarak kalmaya devam ediyor ve Körfez mücadelesiyle her yeniden buluşulduğunda taraftarların ayrıntılarını hatırladığı duraklar olmayı sürdürüyor.