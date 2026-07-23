Faslı savunma oyuncusu Nayef Aguerd'in geleceği, bu yaz transfer dönemi içinde yeni bir gelişmeye sahne olabilir; zira geçen yaz West Ham United'dan yaklaşık 23 milyon euro karşılığında takıma katılmış olmasına rağmen, Olympique Marsilya'dan ayrılma ihtimaline dair konuşmalar yeniden gündeme geldi.

Fransız La Provence gazetesi, Faslı milli oyuncunun ayrılık dosyasının son günlerde yeniden ön plana çıktığını aktardı.

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Haberde ayrıca, Aguerd'in geçtiğimiz sezonlarda sergilediği performansların, savunma hattını güçlendirmek isteyen bir dizi kulübün ilgisi göz önüne alındığında, onu transfer piyasasında aranan savunmacılardan biri olarak konumunu korumasını sağladığı belirtildi.

Raporda, Aguerd'in geçen sezon kasık bölgesinde bir sakatlık yaşadığı, bunun da katıldığı maç sayısını ve performansını etkilediği, ancak durumunu yakından takip eden ve yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanan bir dizi Körfez kulübünün ilgisini çektiği ifade edildi.

Faslı savunmacı, Olympique Marsilya ile Haziran 2030'a kadar sözleşmeye sahip; ancak basında çıkan haberler, değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak tahmin edilen bir serbest kalma bedelinin varlığından söz etti.