Suudi Roshn Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan Al Khaleej ile konuğu Al Hilal arasındaki karşılaşmada, ikinci yarıda ev sahibi ekip lehine verilen tuhaf bir penaltı kararı büyük tartışmalara yol açan hakem pozisyonuna sahne oldu.

Al Hilal, maça başladığı andan itibaren oyunun gidişatına tamamen hâkim olmuş ve ilk yarıyı (5-1)'lik ezici bir üstünlükle kapatmıştı. Ardından 64. dakikada mavili takım lehine kullanılan bir kale vuruşu sırasında alışılmadık bir an yaşandı.

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Pozisyonun detayları şöyle gelişti: Faslı kaleci Yassine Bounou, oyunu başlatması için topu Senegalli defans oyuncusu takım arkadaşı Kalidou Koulibaly'ye pasladı. Ancak Koulibaly, vuruşun henüz kullanılmadığını düşünerek topun konumunu yeniden ayarlamak için topu eliyle tuttu. Karşılaşmanın hakemi ise topun kaleci tarafından paslandığı anda oyunda olduğunu değerlendirerek suçu Koulibaly'ye yükledi ve Al Hilal'in itirazları arasında penaltı kararı verdi.

Video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), saha hakeminin kararını onayladı ve Al Khaleej lehine verilen penaltıyı oyuncu Barrow kullandı. Ancak kaleci Yassine Bounou, penaltı vuruşunu kendine has yöntemiyle, penaltıyı kullanan oyuncuyu şaşırtmak için yaptığı zekice hareketle başarılı bir şekilde kurtararak pozisyondaki hatayı telafi etmeyi ve kalesini ikinci bir golden korumayı başardı.