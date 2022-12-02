Koreli taraftarlardan Cristiano Ronaldo'nun motivasyonunu düşürmek için Lionel Messi yöntemi

Portekizli süperstarı oyundan düşürmek için Koreli futbol severlerin, ilginç bir girişimi oldu.

Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan son maçların ardından sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

Mücadele öncesinde 6 puanı olan Lider Portekiz, Güney Kore'nin karşısına çok rahat çıktı ve henüz maçında başında 1-0 öne geçince onlar için çok rahat bir maç olacağı izlenimi vardı.

Ancak, işler hiç de beklendiği gibi gitmedi ve Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup ederek gruptan çıkan ikinci takım oldu.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen kupaya veda eden takımlar arasına katıldı.

Maçın ardından çok sevinen Koreli taraftarlar, maç içerisinde de takımlarına büyük bir destek verdiler. Hatta, verdikleri destek için önceden bir 'Messi' planları da vardı.

Koreliler, Ronaldo'nun motivasyonunu düşürmek için ne yaptı?

Güney Kore, 27. dakikada mücadeleye eşitliği getirdikten sonra Koreli futbolseverlerin de saha içerisine olan ilgisi arttı.

Ve dakikalar 32'yi gösterdiğinde, hep bir ağızdan sahada yer alan Cristiano Ronaldo'nun motivasyonunu düşürmek için "Lionel Messi, Lionel Messi!" diye bağırdılar.

Şüphesiz ki Portekizli süperstar, Arjantinli yıldızın ismini söyleyen taraftarların kendisine yönelik bir şey denediklerinin farkındaydı.

Ancak Ronaldo, Koreli taraftarların kendisine karşı yaptığı bu tezahürata bir karşılık vermeden oyununa devam etti.

Coşkusunu sürdüren Koreliler, mücadelenin sonunda galibiyet golünü attıklarında adeta kendilerinden geçtiler.

Ve son düdüğün ardından saha içerisinde Uruguay - Gana maçından gelecek sonucu bekleyen Koreli futbolcular, gruptan çıktıklarını öğrendiklerinde çılgına döndü.