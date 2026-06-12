Güney Kore milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna mükemmel bir başlangıç yaptı. Çek Cumhuriyeti karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanarak değerli bir zafer elde etti. Bu maçta "Taeguk Savaşçıları", Dünya Kupası tarihlerinde dikkat çeken bir rekora imza atarken, takım kaptanı Son Heung-min de yeni bir başarıya imza attı.

Uluslararası "Opta" ağının istatistiklerine göre, Çek Cumhuriyeti'ne karşı alınan galibiyet özel bir tarihi öneme sahip. Bu galibiyet, Güney Kore'nin Dünya Kupası tarihindeki 2-1'lik skorla, geriden gelerek elde ettiği dördüncü zafer oldu.

Güney Kore milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki toplam 8 galibiyetinin yarısını, geriye düşüp 2-1'lik skorla maçı kazanarak elde etti. Bu durum, takımın dünya çapındaki en büyük futbol turnuvasında zorlu durumlarla başa çıkma yeteneğini yansıtıyor.

Bireysel olarak ise Güney Kore milli takım kaptanı Son Heung-min, 4 farklı Dünya Kupası turnuvasında ülkesini temsil eden ikinci oyuncu olarak Dünya Kupası tarihinde adını yazdırmaya devam etti.

Eski Tottenham yıldızı, 2014, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında yer alarak, 1990 ile 2002 yılları arasında arka arkaya 4 turnuvada Güney Kore forması giyen mevcut milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'nun rekoruna ulaştı.

Son, modern çağın en önde gelen Asya futbol yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarda milli takımının performansında kilit bir rol oynayan Son, aynı zamanda dünya sahnesinde en çok göze çarpan ve en etkili Koreli oyunculardan biri haline geldi.