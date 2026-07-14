Kore, Fransa’yı eledikten sonra: Dünya Kupası finalinde daha güçlü bir rakip bekliyoruz

Real Madrid’in yeni yıldızı İspanyol bek Mark Kokoria, milli takımının Fransa karşısında galibiyeti hak ettiğini ve 2026 Dünya Kupası finaline yükseldiğini vurguladı.

İspanya milli takımı, Salı akşamı Dallas Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek her açıdan üstünlük kurdu.

Kokoria, Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başardıklarımızla gurur duyuyoruz. Maçın gidişatını tahmin etmiştik ve tehlikenin onların kontra ataklarından geleceğini biliyorduk. Bu yüzden onlara baskı uyguladık ve karşısında güçlü bir savunma sergiledik. Dolayısıyla bu galibiyeti hak ettik.”

"beIN Sports" kanalında yayınlanan röportajda ise şunları ekledi: "Maçı tamamen kontrol ettik, özellikle de penaltıdan ilk golü attıktan sonra. Bu gol bize güven verdi ve maçı istediğimiz gibi yönlendirmemizi sağladı."

2010 Dünya Kupası şampiyonu olan tarihi İspanya nesli sorulduğunda, Real Madrid’in yeni yıldızı şöyle konuştu: “O nesil olağanüstüydü. Biz bu nesli takip ederek büyüdük ve bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Onlar gibi tarihe geçme şansımız var.”

Ve ekledi: “Dünya Kupası finaline ulaşmak hiç de kolay değil, ancak şimdi finalde daha güçlü bir rakip bekliyoruz.”

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde, Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Arjantin maçının galibini bekliyor.

Finalde tercih ettiği rakip hakkında Konkoria şunları söyledi: “Maçı kazananın hangisi olduğu önemli değil. Uzun yıllar (Chelsea’de) oynadığım için birçok İngiliz arkadaşım var, bu yüzden olağanüstü bir karşılaşma olacak. Arjantin’de de Messi gibi bazı arkadaşlarım var.”