Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu, Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmasına rağmen, Roshn Ligi'nde Ahli ile Nasr arasında oynanacak beklenen El Clasico maçından uzak kalmaktan kurtuldu.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, mevcut uluslararası ara döneminde önündeki önemli maçlara hazırlık kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında, dün cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda karşı karşıya geldiği Güney Kore Milli Takımı'nı 3-2 mağlup etti.

Maçta, Al-Nassr ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın savunmacısı Abdulelah Al-Amri sakatlandı; öyle ki 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Al-Hilal savunmacısı Ali Lajami oyuna girdi.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Amri'nin maruz kaldığı sakatlığın boyutunu belirlemek için bazı tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve tetkiklerin, önümüzdeki dönemde antrenmanlara katılmasına engel olmayacak hafif bir zorlanma yaşadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Böylece Al-Nassr savunmacısı, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın mevcut uluslararası ara dönemindeki ikinci hazırlık maçı olan, önümüzdeki salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Khalifa bin Hamad Stadı'nda Özbekistan ile oynayacağı karşılaşmada forma giymeye hazır olacak.

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Ayrıca Al-Amri, takımı Al-Nassr'ın geleneksel rakibi Al-Ahli'ye önümüzdeki cuma günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta konuk olacağı klasiko karşılaşmasında da oynamaya hazır olacak.

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Al-Amri, mevcut sezonun başından bu yana özellikle gol katkısı açısından dikkat çeken bir performans sergiliyor; tamamı kafayla olmak üzere 4 gol kaydetti, sonuncusunu ise dün cuma günü Güney Kore maçında attı.

Abdulelah Al-Amri, Suudi Arabistan'ın üçüncü golünü 59. dakikada, Al-Hilal orta saha oyuncusu Nasser Al-Dawsari'nin kullandığı köşe vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek kaydetti.

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Bu gol, Suudi savunmacının gerek Al-Nassr ve Al-Wehda kulüpleriyle gerekse A Milli Takım ile futbol kariyeri boyunca attığı 20. gol oldu.

Ayrıca bu gol, Al-Amri'nin Suudi Arabistan Milli Takımı ile kaydettiği üçüncü goldü; 2021'de Kuveyt ağlarına ve 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'na karşı attığı gollerin ardından geldi. Buna karşılık Al-Nassr forması altında 16 gol, Al-Wehda forması altında ise yalnızca bir gol kaydetti.

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Al-Amri, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Güney Kore Milli Takımı karşısında 21 yıl sonra ilk galibiyetine taşıdı; bu galibiyet, tam olarak 2005 yılında, 2006 Dünya Kupası elemelerinde kendisini gidiş-dönüş 2-0 ve 1-0 yendiği zamandan bu yanaydı.

O tarihten bu yana iki milli takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelemedi; bu maçlarda Güney Kore Milli Takımı iki maç kazanırken 4 maç beraberlikle sona erdi, dünkü galibiyet ise bunların ardından geldi.

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Hatırlatmak gerekirse bu maç, Suudi Arabistan ve Güney Kore milli takımlarının 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana hem hazırlık hem de resmi düzeyde karşı karşıya geldiği 19. maçtı.

19 maç boyunca Suudi Arabistan Milli Takımı 6 galibiyet alırken Güney Kore Milli Takımı da 6 maç kazandı, diğer 7 maçta ise beraberlik hâkim oldu.