Lionel Messi, Asturias Prensesi Spor Ödülü’nü bireysel olarak kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Barcelona ise eski yıldızına gönderdiği duygu yüklü mesajda gururunu gizleyemedi.

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Barcelona, en büyük efsanesini asla unutmayacağını gösterdi. Lionel Messi'nin 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Katalan devi, eski yıldızıyla duyduğu gururu yansıtan güçlü bir açıklama yayımladı.

Kulübün içten mesajı, Messi'nin Oviedo'daki Campoamor Tiyatrosu'nda prestijli ödülü almasından kısa süre sonra geldi. Arjantinli yıldız, bu ödülü bireysel olarak kazanan tarihteki ilk futbolcu olarak mirasını bir kez daha pekiştirdi.

Sosyal medyadan yapılan Barcelona'nın resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü için tebrikler Leo Messi. Hem saha içinde hem de dışında kalıcı bir etki bırakan olağanüstü yeteneğinin fazlasıyla hak edilmiş bir takdiri. Mükemmelliğin, spora bağlılığın ve dayanışma anlayışın sayesinde dünya futbolunda örnek gösterilen bir isim oldun.



Birlikte yazdıkları unutulmaz tarihi hatırlatan kulüp, açıklamasına şöyle devam etti: “FC Barcelona'nın hayatında ve hikâyende önemli bir yer tuttuğu, büyük başarılarla dolu bir kariyer. Kulübün mirasının parçası olan ayrılmaz bir bağ ve bu mirasa katkın bizim için her zaman gurur kaynağı olacak.”

Bu sözler, Barcelona'nın Camp Nou'da yirmi yılı aşkın süre geçirip kazanılabilecek her kupayı kazandıktan sonra ani bir şekilde ayrılan Messi'ye hâlâ duyduğu sevgiyi açıkça ortaya koyuyor.

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Kopmayan bir bağ

Messi'nin İspanya'da ödül aldığını görmek, birçok Barcelona taraftarına onun kazanılmasında pay sahibi olduğu sayısız lig şampiyonluğunu ve Şampiyonlar Ligi kupasını hatırlatıyor. Kulübün böylesine ayrıntılı ve sıcak bir açıklama yapması, ayrılışı sırasında yaşanan gerilimin ardından iki taraf arasındaki bağın yeniden kurulduğunu gösteriyor.

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Bu sevgi, Messi'nin 13 yaşında La Masia akademisine katıldıktan sonra Barcelona A takımında geçirdiği on yedi sezonu yansıtıyor. Bu süre boyunca kulüpte akla gelebilecek neredeyse tüm rekorları kırdı. Asturias Prensesi Ödülü de o dönemin İspanya'da resmî olarak takdir edilmesi anlamına geliyor.

Bu son ödül, rol model olarak bıraktığı mirasa odaklandığı için kazandığı çok sayıdaki Ballon d'Or'dan belki de daha sembolik. Oviedo'daki seçici kurul, Messi'nin futbol dehasının yanı sıra alçakgönüllülüğünü ve hayır işlerini de ödüle seçilmesinin başlıca nedenleri olarak gösterdi. Eski kaptanının teknik becerileri kadar insani yönleriyle de takdir edilmesi, Barcelona için kurumsal açıdan büyük bir gurur kaynağı.

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Sahanın ötesine uzanan miras

Messi ödülünü almak üzere Oviedo'ya giderken, İspanyol kültürü üzerindeki etkisinin ülke futbolundaki rekabetin ötesine geçtiği açıktı. Hâlâ aktif bir futbolcu olması, kariyeri devam ederken gelen bu takdiri daha da dikkat çekici kılıyor.

Barcelona'nın mesajı, Messi'yi hâlâ kendilerinden biri olarak gören taraftarların duygularını yansıtıyor. Kulüp, “kopmayan bağ” vurgusuyla Messi'nin yalnızca fiziksel olarak ayrıldığını ve manevi yuvasının her zaman Camp Nou olacağını ifade ediyor. Açıklamada dile getirilenler, kulübün Messi'nin efsanesini kimliğinin merkezinde tutmayı ve gelecekteki yıldızların onun burada belirlediği standartları anlamasını sağlamayı amaçladığını gösteriyor.

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Ödül, zorlu bir yazın ardından geldi. Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalini İspanya'ya kaybetti ve sonrasında İspanya'da Messi'ye verilen ödülün geri alınması çağrısında bulunan imza kampanyaları başlatıldı. Vakıf ise onu ödül sahipleri listesinde tutmaya devam etti. Yine de Asturias Prensesi Ödülü, futbola çok şey vermiş bir oyuncu için geçmişine dönüp bakma fırsatı sunuyor.