Kopenhag - Sivasspor maçı hangi kanalda?
AA
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçı evinde 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, zorlu rövanşta tur peşinde.
Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman?
Yiğidolar, 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Danimarka'da Kopenhag'a konuk olacak.
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Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dann canlı olarak yayınlanacak.
Kopenhag - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind.
Sivasspor: Ali, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Kayode, Hakan, Okechukwu, Gradel, James.