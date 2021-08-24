UEFA Europa Conference League

Kopenhag - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Samet Çayır
AA
Yiğidolar, Danimarka'da zoru başarmak istiyor.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, zorlu rövanşta tur peşinde.

Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman?

Yiğidolar, 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Danimarka'da Kopenhag'a konuk olacak.

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Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dann canlı olarak yayınlanacak.

Kopenhag - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Kayode, Hakan, Okechukwu, Gradel, James.