Kopenhag - Başakşehir maçının hakemi Daniele Orsato
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Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.
Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.