Avrupa Ligi

Kopenhag - Başakşehir maçının hakemi Daniele Orsato

Yorum()
Daniele Orsato referee
Getty Images
Turuncu-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rövanş mücadelesinde İtalyan hakem Orsato düdük çalacak.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini gerçekleştirecek.

Davide Massa ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.

    Kapat