Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Danimarka hükümetinin önerisiyle Kopenhag - Başakşehir maçının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Kopenhag Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ile 'da oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Danimarka Hükümeti, koronavirüsün enfeksiyon tehlikesini kısıtlamak için 1.000'den fazla kişinin katılım gösterebileceği etkinliklerin ertelenmesi, iptal edilmesi veya seyircisiz oynanması karını aldı.

Bu karara göre Kopenhag'ın Mart ayında oynayacağı AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC mücadeleri önlem nedeniyle seyirciz oynanacak.

Daha fazla takım

Kopenhag ile Başakşehir 19 Mart'ta Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.