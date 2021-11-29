Kopa Ödülü 2021: Barcelona'nın 'Altın Çocuğu' Pedri'ye bir ödül daha

Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, 2021'de sergilediği harika performansı bir ödülle daha taçlandırdı. Daha önce 'Golden Boy' ödülünü kazanan Pedri, Kopa ödülünün de sahibi oldu.

Henüz 19 yaşında olan oyun kurucu, bu ödülle 21 yaş altı kategorisinde dünyanın en iyi oyuncusu seçildi.

Pedri bu başarısıyla yıldızların ayak izinden yürümeye devam ediyor. Ödülü 2018'de Paris Saint-Germain'in süper yeteneği Kylian Mbappe kazanmıştı. 2019'da ödül Juventus'un Hollandalı savunmacısı Matthijs de Ligt'e gitti. 2020'de ise pandemi nedeniyle ödül verilmemişti.

Pedri ödülü nasıl kazandı?

Barcelona'nın 2019'da Las Palmas'tan transfer ettiği Pedri, kiralık olarak bir sezon daha Las Palmas forması giydikten sonra Katalan ekibinin kadrosuna katılmıştı.

Daha ilk sezonunda Barcelona formasıyla 52 maça çıkan Pedri, dört gol attı ve Kral Kupası zaferi yaşadı.

İspanya milli takımıyla Euro 2020'de boy gösteren Pedri, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan takımın da bir parçasıydı.

Yıl boyunca sergilediği futbolla 'Golden Boy' ödülüne layık görülen Pedri, GOAL'ün NXGN listesinde kendine dördüncü sırada yer buldu. Pedri ayrıca, Barcelona'yla bir milyar euro'luk serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzaladı.

Kimi geride bıraktı?

Pedri ödüle, futbol dünyasının genç yıldızları arasında yaşanan büyük rekabetten sıyrılarak uzandı.

İngiltere milli takımının formasını giyen Bukayo Saka (Arsenal) ve Jude Bellingham (Dortmund), Pedri'nin arkasında kalan en önemli isimler.

ABD'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden, Bellingham'ın Dortmund'dan takım arkadaşı Gio Reyna ve Manchester United'ın genç forveti Mason Greenwood da adaylar arasındaydı.

Almanya'ya uzandığımızda ise, Bayern Münih'te çıkış yakalayan Jamal Musiala ve Bayer Leverkusen'in en önemli isimlerinden Florian Wirtz göze çarpıyor.

Kopa Ödülü için aday listesinde dikkati çeken diğer oyuncular ise; Rennes'den Jeremy Doku, PSG'den Nuno Mendes ve Ajax'tan Ryan Gravenberch'ti.