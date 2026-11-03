Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, takımının eski kulübü Liverpool’u Kadıköy’de ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçında özel bir buluşma yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollandalı efsane, Fenerbahçe’yi sezonun gidişatını tersine çevirmek için tutkusundan ve taraftar desteğinden güç almaya çağırdı.

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Kuyt, Avrupa’daki büyük maçta geçici olarak takımın başında

Liverpool taraftarının eski gözdesi Dirk Kuyt, çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda Liverpool’a karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe’nin başında geçici teknik direktör olarak yer alacak. Kuyt, Ismail Kartal’ın bu hafta başındaki istifasının ardından görevi üstlendi.

Üst üste iki Süper Lig yenilgisi alan ve Avrupa’daki ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkaran Fenerbahçe, bu zorlu gidişata son vermek için Andoni Iraola’nın takımını ağırlayacak.

Liverpool ise bu sezon Şampiyonlar Ligi aşamasında oynadığı üç maçın üçünü de kazanmış olarak İstanbul’a geliyor.

Eski Liverpoollu, Avrupa sahnesindeki özel buluşmayı heyecanla bekliyor

Duygusal geçmesi beklenen karşılaşma öncesinde konuşan Kuyt, eski kulübüne karşı takım yönetmenin kendisi için taşıdığı özel anlamı kabul etti. Kuyt, “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmak Fenerbahçe için çok önemliydi. O seviyeye ulaştığınızda çok etkileyici takımlara karşı oynayacağınızı biliyorsunuz,” dedi.

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“Kura çekiminden sonra çok heyecanlandım. Bunun çok özel bir durum olacağı belliydi. Yarın benim için çok önemli olacak ama şu anda önemli olan kulüp.”

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Hollandalı teknik adam, “Yarın kendimizi göstermek için büyük bir fırsat. Benim için çok önemli olan iki takımın karşı karşıya gelmesi, benim açımdan da büyük bir fırsat,” diye ekledi.

Kuyt, tutku ve Kadıköy desteği istiyor

Deplasmanda oynamayı tercih edeceği yönündeki görüşleri reddeden Kuyt, Kadıköy’ün ateşli atmosferinin Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacağını vurguladı. “Hayır. Liverpool’u Kadıköy’de görmek istiyorum. Bu, Fenerbahçe ve oyuncular için büyük bir fırsat. Çok iyi bir planımız var ve bu plana inanmalıyız,” dedi.

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“Bunu tutku ve enerjiyle sahaya yansıtabilirsek... Taraftarlarımız arkamızda olacak ve bu da en büyük avantajımız olacak.”

“Fenerbahçe’yi seven hiç kimse mevcut durumdan memnun değil ama yarın büyük bir fırsat. Şampiyonlar Ligi’ni ve Dünya Kupası’nı kazanmış oyuncularımız var,” ifadelerini kullandı.

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Geçici teknik direktörün tek odağı sahadaki başarı

Teknik direktörlük göreviyle ilgili konuşan Kuyt, yönetimin kendisini şimdilik önlerindeki maçlar için görevlendirdiğini açıkladı ve kulüp yönetimine tam güven duyduğunu belirtti. “Kulüp benden Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında olmamı istedi. Umarım yarın akşam başarılı geçer,” dedi.

“Başkanımıza çok güveniyorum. Hangi kararı verirse versin, bunun iyi bir karar olacağından eminim. Teknik direktörlerle ilgili bu tür tartışmalara girmiyorum.”

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Avrupa sahnesindeki ilk teknik direktörlük maçı öncesinde Kuyt, “Şu anda yarınki maça odaklanmak istiyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.