Kooora, Gana Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Portekizli Carlos Queiroz'un, uzun antrenörlük kariyerinde beşinci bir Arap milli takımını çalıştırmaya yaklaştığını öğrendi.

Queiroz, ikinci dönemine dönüşünün ardından sonuçların gerilemesi üzerine Gana Futbol Federasyonu ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. "Kara Yıldızlar" takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk iki maçında Fildişi Sahili ve Gambiya'ya mağlup olmuştu.

Queiroz'a yakın bir kaynak, Kooora'ya yaptığı açıklamalarda, Portekizli teknik direktörün önümüzdeki dönemde 2027 Asya Kupası'na hazırlık amacıyla milli takımı çalıştırmak için Bahreyn Futbol Federasyonu ile ciddi müzakerelere girdiğini belirtti.

Kaynak şunları ekledi: "Queiroz, milli takımı çalıştırmak üzere anlaşmak için Bahreyn Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir görüşme yaptı ve konu önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebilir."

Queiroz, Bahreyn Milli Takımı'nı çalıştırmak için bir numaralı aday olmasına rağmen, kaynak Bahreyn Futbol Federasyonu'nun başka teknik direktörlerle de iletişime geçtiğine işaret etti.

Bahreyn Futbol Federasyonu, hâlihazırda Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"nin grup aşamasından hayal kırıklığı yaratan erken elenmenin ardından görevden alınmaya yaklaşan Hırvat Dragan Talajić'in yerine milli takıma yeni bir teknik direktör arıyor.

Queiroz'un Bahreyn Milli Takımı ile müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması halinde, bu, Birleşik Arap Emirlikleri (1998-1999), Mısır (2020-2021), Katar (2023) ve Umman'ı (2025-2026) çalıştıran Portekizli teknik direktörün kariyerindeki beşinci Arap durağı olacak.

Wydad söylentileri

Öte yandan kaynak, Queiroz'un önümüzdeki dönemde Wydad'ı çalıştırmak üzere Fas'a geçmeye yakın olduğunu yalanladı.

Kaynak şöyle konuştu: "Queiroz son günlerde Fas'tan hiç kimseyle görüşmedi; Wydad ile müzakerelere girdiğini, hatta oradaki herhangi biriyle dostane iletişim kurduğunu öne süren haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok."

Fas basınında iki gün önce yer alan haberler, Queiroz'un sert eleştirilere maruz kalan vatandaşı Sergio Pablo Brito'nun yerine Wydad'ı çalıştırmaya yaklaştığına işaret etmişti.