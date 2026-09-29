Suudi Arabistan Millî Takımı'nın eski, El-Ula'nın ise mevcut teknik direktörü Portekizli Jose Peseiro, yabancı profesyonellerin Roshn Ligi'ndeki millî takım oyuncuları üzerindeki etkisi konusunda, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis'in görüşüne karşı çıktı.

Donis, yabancı profesyonellerin baskınlığı nedeniyle Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncularının Roshn Ligi'ndeki kulüpleriyle az forma giymesinden şikâyet etti.

Suudi Arabistan'da devam eden "Körfez Kupası 27" turnuvasının kenarında konuşan Donis şunları söyledi: "Hiçbir şeyden korkmuyorum, ancak güçlü bir ligin varlığı ille de güçlü bir millî takım anlamına gelmiyor. Kulüpler yabancı yıldızlara dayanıyor ve bu da Suudi oyuncuların fırsatlarını azaltıyor."

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın eski teknik direktörleri Roberto Mancini ve Herve Renard da millî takımla bir başarı elde etmeyi başaramadıktan sonra bu durumdan şikâyet etmişlerdi.

Ancak 2006 yılında 6 ay boyunca Hilal'i ve 2009 ile 2011 yılları arasında Suudi Arabistan Millî Takımı'nı çalıştıran Peseiro'nun farklı bir görüşü var; yabancı profesyonellerin Suudi futboluna fayda sağladığını düşünüyor.

Peseiro, Kooora'ya verdiği ve ilerleyen bir zamanda tam olarak yayımlanacak röportajda şunları söyledi: "Çok büyük ölçüde yardımcı oldular ve olmaya da devam ediyorlar."

66 yaşındaki teknik adam şunları ekledi: "Daha önce Ballon d'Or kazanmış ya da bir Avrupa şampiyonluğu elde etmiş bir oyuncunun yanında her gün antrenman yapmak, yerli her oyuncunun seviyesini yükseltir. Beklentiler yükseldi ve bu, Suudi Arabistan Millî Takımı'nı çok daha olgun hâle getirecek."

Portekizli teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Suudi futbolunun şu andaki durumu, Hilal ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü olduğum dönemde yaşadıklarımla kıyaslanamaz. Her seviyede ve her açıdan futbol muazzam bir gelişme kaydetti. Tüm bu yatırım ve gelişme, kısa ve orta vadede meyvelerini verecek."