Koora'ya özel... Crespo, Ronaldo'nun güvenini kazanarak Suudi ve Katarlı kulüplerin planlarına giriyor

Emirlikler’in Al Ain ve Katar’ın Al-Duhail takımlarının eski teknik direktörü Arjantinli Hernán Crespo, yeni sezon başlamadan önce Suudi ve Katarlı kulüplerin ilgisini çekerek Arap dünyasına geri dönmeye bir adım daha yaklaştı.

Crispó, Brezilya'nın São Paulo takımındaki son deneyiminin ardından geri dönüş kararı vermeden önce mevcut teklifleri ve seçenekleri değerlendirerek bir sonraki adımına hazırlanıyor.

Crispó’ya yakın bir kaynak, Koora’ya yaptığı açıklamada, Arjantinli teknik direktörün, İtalyan Roberto Mancini’nin ayrılmasının ardından Katar’ın Al-Sadd kulübü yönetimi için birinci tercih olduğunu söyledi.

Kaynak, Crispo’nun Suudi kulüplerinin de ilgisini çektiğini belirtti, ancak kulüplerin isimlerini açıklamadı.

Bununla birlikte, Sergio Conceição ve Jorge Jesus’un yerine yeni teknik direktörler arayan Al-Ittihad ve Al-Nassr kulüpleri, bu konuda en yakın adaylar olarak öne çıkıyor.

Aynı kaynağa göre, Al-Nassr'ın yıldızı ve Almería'nın sahibi Cristiano Ronaldo, Crispo'nun İspanyol takımının teknik direktörü olarak atanmasını önerdi; ancak kulüp yönetimi, sonunda yetkililerin adayları arasında yer alan başka bir teknik direktörle sözleşme imzalamaya karar verdi.

50 yaşındaki Arjantinli teknik direktör, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail'i lig, kupa ve lig kupası üçlüsüne ulaştırmış, ardından bir sonraki sezon Al-Ain'i Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Crispó’nun adı son zamanlarda, başta Rayo Vallecano, Marsilya, Lazio ve Parma olmak üzere bir dizi Avrupa kulübüyle anılıyordu.

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