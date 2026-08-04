Kooora'nın kısa süre önce ortaya çıkardığı haberi doğrular nitelikte, El Hazm Kulübü, gelecek sezon eski Suriyeli forveti Omar Al Soma'nın yerini alması amacıyla, Mısır ekibi Al Ahly'nin geçmişte hedeflediği bir futbolcuyla anlaşma sağladığını duyurdu.

El Hazm Kulübü, resmî "X" hesabından paylaştığı bir video ile Polonya ekibi Jagiellonia Białystok'un eski forveti Kongolu Afimico Pululu ile serbest transfer yoluyla anlaştığını açıkladı.

Kooora, geçtiğimiz 18 Temmuz tarihinde, Pululu'nun mevcut yaz transfer döneminde El Hazm Kulübü'ne katılmak amacıyla Tunus'ta sağlık kontrolünden geçtiğini doğrulamıştı.

Kongolu forvet, geçen sezonun bitiminin ardından El Hazm'dan ayrılan Suriyeli Omar Al Soma'nın yerini alacak. Al Soma, takımla geçirdiği tek sezonda 26 maçta 9 gol kaydetmiş ve bir gole asist yapmıştı.

Pululu, geçen sezon Polonya ekibiyle dikkat çekici performanslar sergileyerek çeşitli kulvarlarda oynadığı 47 maçta 21 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncunun en parlak performansı, iki sezon önce, 2024-2025 sezonunda geldi. O sezon 8 golle UEFA Konferans Ligi gol krallığını kazandı.

Çeşitli basın raporlarına göre Pululu'nun performansları, Mısır ekibi Al Ahly'yi geçtiğimiz kış transfer döneminde onu kadrosuna katmak için görüşme yapmaya itmişti; ancak transfer sonunda gerçekleşmedi.

27 yaşında olan Pululu, profesyonel kariyerine İsviçre ekibi Basel'de başladı. 2019'da A takıma yükseltildi, ardından 2022'de Almanya ekibi Greuther Fürth'e transfer oldu ve bir sonraki yıl oradan Polonya şampiyonuna geçti.

Pululu, 3 yıl boyunca Jagiellonia Białystok forması altında 134 maça çıktı; bu maçlarda 56 gol kaydetti ve kanatta da oynayabilme özelliğiyle 17 asist yaptı.