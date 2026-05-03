Kooora'ya verdiği röportajda... Kluivert, El Clásico ve Şampiyonlar Ligi'nin galibini tahmin ediyor

Barcelona'nın eski golcüsü Patrick Kluivert, Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clásico maçının galibini tahmin ederken, bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna aday gösterdiği takımı da seçti.

Barcelona, önümüzdeki Pazar günü La Liga'nın 35. haftasının zirve mücadelesinde rakibi Real Madrid'i "Spotify Camp Nou" stadyumunda ağırlayacak ve Katalan ekibi şampiyonluğu garantilemek üzere görünüyor.

Barça, El Clásico'ya en önemli yıldızı Lamine Yamal olmadan çıkacak olsa da, Kluivert, Koora'ya verdiği röportajda Katalan ekibinin maçı kendi lehine sonuçlandıracağını söyledi.

Eski Hollandalı yıldız, "Barça, El Clásico'yu kazanmasa bile bu sezon İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanacak" diye ekledi.

Kluivert, 1998'den 2004'e kadar Barcelona'da forma giydi ve tüm turnuvalarda 257 maça çıktı; bu maçlarda 184 gole katkı sağladı (122 gol attı, 62 asist yaptı). El Clásico'da 13 maça çıktı, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Aynı dönemde La Liga'yı birden fazla kez kazanmasına rağmen Barcelona'nın 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamamasına ilişkin olarak Kluivert, Avrupa'nın devlerinin performansındaki gelişmeye dikkat çekti.

"Avrupa'daki diğer takımların seviyesi de yüksek. Barcelona harika futbol sergiliyor, ancak İngiliz takımları gelişiyor, aynı şekilde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de öyle" dedi.

"La Liga'da Barcelona, çok iyi tanıdığı takımlarla oynuyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarzlara ve farklı kalitede oyunculara karşı mücadele ediyor, bu yüzden bu tamamen farklı bir turnuva" diye ekledi.

Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden İspanyol rakibi Atlético Madrid tarafından elenmesiyle ilgili olarak ise, "İki takım birbirine çok yakın ve birbirlerini iyi tanıyor. Atlético Madrid Madrid'de 4-0 kazandı, Barcelona ise kendi sahasında 3-0 kazandı. Bu garip bir durum, ama futbol böyle, futbolun güzelliği de bu" dedi.

Paris Saint-Germain'e yeni bir şampiyonluk

Şampiyonlar Ligi şampiyonu konusundaki tahminlerine ilişkin olarak, 1994-1995 sezonunda Ajax ile "kulaklı" kupayı kaldıran Kluivert, "Paris Saint-Germain geçen sezon olağanüstü bir performans sergiledi ve şampiyon oldu. Bu sezon da Bayern Münih ile birlikte favoriler arasında yer alıyor" dedi.

Fransız takımının eski sportif direktörü, "PSG ile Bayern arasındaki karşılaşmanın galibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Benim görüşüme göre Paris, üst üste ikinci kez şampiyon olacak" diye ekledi.

Paris Saint-Germain, geçen Salı günü "Parc des Princes" stadyumunda oynanan yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 5-4'lük heyecan verici bir skorla mağlup etti. İki takım, önümüzdeki Çarşamba günü Almanya'da tekrar karşı karşıya gelecek.

Bu maçtan galip çıkan takım, Atlético Madrid ile Arsenal arasındaki diğer yarı final maçının galibi ile finalde karşılaşacak. İki takım geçen Çarşamba günü İspanya'nın başkentinde 1-1 berabere kaldı ve Salı günü İngiltere'nin başkentinde rövanş maçına çıkacak.

