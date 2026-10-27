Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, teknik direktör Muhammed Vehbi ile yaşanan son krizin ardından Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'a sert sözlerle yüklendi ve Fas bayrağını taşımanın "her oyuncu için bir onur" olduğunu belirtti.

Amrabat geçtiğimiz eylül ayında, Vehbi Fas Milli Takımı'nın teknik ekibinin başında kaldığı sürece milli takımla olan katılımını askıya aldığını ve Fas'ı temsil etmeye hazır olmadığını açıklamış, ancak milli takım kariyerini bitirmediğinin altını çizmişti.

Vehbi ise, Amrabat'ın açıklamalarının sebebinin Fas Milli Takımı'yla az forma giymesi olduğunu belirtmiş ve kulübünde sürekli oynamadığı sürece daha fazla süre alamayacağını vurgulamıştı.

Hadji, kriz hakkında Kooora'ya verdiği ve ileride yayınlanacak olan görüntülü röportajda şunları söyledi: "Amrabat, ülkeyi temsil eden ve bayrağını dalgalandıran Fas Milli Takımı için oynuyor, Muhammed Vehbi için değil. Dolayısıyla herhangi bir teknik direktörün yönetiminde oynaması gerekir."

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Hadji, Amrabat'a seslenerek şunları ekledi: "Sen teknik direktörü değil, ülkeyi temsil ediyorsun. Bu yüzden ister Vehbi ister Rakrakî ister başka bir teknik direktör olsun, teknik direktörün değiştirilmesini talep etmemelisin."

"Fas'ı temsil etmek büyük bir onurdur"

Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın oyuncusunun daha sonra Vehbi ile yaşadığı anlaşmazlığın aslında milli takımla az forma giymesiyle ilgisi olmadığına dair açıklamalarına ilişkin olarak Hadji, Fas Milli Takımı'nın çıkarının her türlü sorunun üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Hadji şöyle açıkladı: "Fas Milli Takımı'nı temsil etmek büyük bir onurdur. 40 milyon Faslı arasından Fas bayrağını dalgalandırma fırsatını yakalaman çok büyük bir şeydir ve bu her türlü sorunun üzerinde olmalıdır."

Fas efsanesi, Vehbi'nin kriz hakkında yaptığı "Geçmişin sana saygı kazandırır, ama ilk on birde kalma ayrıcalığını vermez" şeklindeki açıklamalarına katıldı.

Hadji açıklamalarına şöyle devam etti: "Amrabat'ın milli takımla yaptıklarına tüm saygım var, ama bu ona takıma katılmam için bir teknik direktörün gitmesi gerektiğini söyleme hakkını vermiyor."

Amrabat'a sert bir mesaj göndererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu söyleyecek sen kim oluyorsun? Sen milli takımın, teknik direktörün ya da Fas bayrağının üzerinde değilsin. Milli takıma gelip bir dakika bile oynasan oynamalı ve susmalısın, çünkü bu senin için bir onurdur."

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