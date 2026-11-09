İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, gelecek kış transfer döneminde "Amid"in kadrosunda yapmayı hedeflediği değişikliklerin ilk hatlarını çizmeye başladı. Bu adım, takımı kendi teknik fikirlerine ve sahadaki ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden şekillendirme çabasının bir parçası olarak geliyor.

"Kooora", İttihad kulübüne yakın bir kaynaktan Wissing'in gelecek ocak ayında en az üç oyuncuyla yollarını ayırmaya yöneldiğini öğrendi. Bu hamlenin amacı kadroda yer açmak ve yönetime, teknik direktörün taleplerini yerine getirebilecek yeni isimlerle anlaşma fırsatı tanımak.

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Kaynak, Alman teknik direktörün mevcut kadrodaki bazı isimlerin performansından tam anlamıyla memnun olmadığını ve birden fazla mevkide değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Suudi forvet Saleh Al-Shehri, Wissing'in daha genç bir santrforla anlaşma isteği doğrultusunda takımdan ayrılmaya en yakın adaylar listesinin başında yer alıyor.

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Kaynak, teknik direktörün önümüzdeki birkaç gün içinde kulüp yönetimine, bir dizi oyuncuya ilişkin değerlendirmelerini ve geleceklerine dair tavsiyelerini içeren bir teknik rapor sunacağını ekledi. Raporda Muadh Faqihi ve Hamed Al-Ghamdi olmak üzere iki ismin daha yer almasının beklendiği, böylece bu üçlünün, teknik heyetin hesaplarında yeni gelişmeler olmaması halinde ocak ayında takımdan ayrılmaya en yakın adaylar haline geleceği belirtildi.

İttihad, bu sezon başta AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Roshn Suudi Ligi olmak üzere birçok kupada güçlü bir şekilde mücadele ediyor ve bu nedenle beklenen başarıyı sağlayabilecek isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor.