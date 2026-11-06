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Kooora'ya özel: Suudi Arabistan Federasyonu'nun İmam Aşur'u kadrosuna katma isteğinin gerçeği

E. Ashour
Al Ittihad
Al Ahly SC
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan

Alevli detaylar

İttihad kulübü içinden bir kaynak, Suudi Roshn Ligi'ne transfer olma ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde, "El-Amid"in önümüzdeki dönemde Mısır Al-Ahly'nin orta saha oyuncusu İmam Aşur'u kadrosuna katmak istediğine dair dolaşan haberlerin gerçek yüzünü ortaya koydu.

Kaynak, "Kooora"ya yaptığı özel açıklamalarda, İmam Aşur dosyasının İttihad içinde bir bölünmeye yol açtığını; onunla anlaşma fikrini destekleyen bir görüşle transferin tamamlanmasına çekinceyle yaklaşan bir başka görüş arasında bir ayrışma yaşandığını ve bunun oyuncunun geleceğini şimdiye kadar belirsiz kıldığını açıkladı.

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Transferi destekleyenler, özellikle Richard Rios'un sakatlığının ardından İmam Aşur'un önümüzdeki dönemde İttihad'ın orta sahasına faydalı bir katkı olabileceğini düşünüyor. Ancak resmi bir adım, takımın oyuncunun hizmetlerine ne ölçüde ihtiyaç duyduğunu ve planlarına ne kadar uygun olduğunu belirleyecek olan teknik direktör Jens Fiessing'den teknik bir değerlendirme alınmadan gündeme gelmeyecek.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

AHL

AHL

Cup

07 Kas 2026

ESL

ESL

Buna karşılık, transfere karşı çıkanlar, oyuncunun yaşam tarzıyla ilgili gördükleri soru işaretleri, hazır olup olmadığı ve son dönemde kendisiyle ilişkilendirilen krizler nedeniyle çekince koyuyor. Bu durum, oyuncunun takım içinde beklenen katkıyı sağlayabilme becerisi hakkında endişelere yol açıyor.

Bu dosyanın yansımaları yalnızca İttihad ile sınırlı kalmıyor; zira Mısır Al-Ahly de oyuncunun pazar değeriyle ilgili bir çıkmazla karşı karşıya kalabilir. Zira bu değerin önümüzdeki dönemde büyük ölçüde düşmesi bekleniyor ve bu durum, kulübün oyuncudan ayrılmaya karar vermesi halinde onu uygun bir mali bedel karşılığında satma görevini zorlaştırabilir.

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