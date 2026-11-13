Portekiz Milli Takımı'nın eski orta saha yıldızı Adrien Silva, takımın yakın zamanda futbolu bırakan efsanesi Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen kibir suçlamalarına yanıt vererek, Ronaldo'nun soyunma odasında özel bir muamele gördüğü iddialarını reddetti.

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Silva, Kooora'ya daha sonra yayınlanacak bir röportajında Cristiano Ronaldo'nun gerçek bir öz güven ve hırsa sahip olduğunu, ancak bazılarının bunu kibir olarak yorumladığını söyledi.

Ronaldo'nun kendine olan büyük güveni ve duygusal tepkileri nedeniyle dünyanın onu yanlış anlayıp anlamadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bazen onun muazzam öz güveni yanlış yorumlanıyor. En üst seviyede rekabet eden herkesin kendine koşulsuz inanması gerekir."

37 yaşındaki isim şunları ekledi: "Bazılarının kibir olarak nitelendirdiği şey, aslında kaybetmekten nefret eden birinin gerçek hırsı ve doğal hayal kırıklığından başka bir şey değildi."

Ronalado'ya özel muamele mi yapıldı?

Ronaldo'nun milli takımda teknik direktörler ya da Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutulup tutulmadığı sorusuna Silva bunu reddederek, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızının konumunu kendi çabasıyla kazandığını vurguladı.

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Fransız Monaco'nun eski yıldızı şöyle konuştu: "Cristiano Ronaldo konumunu sahada, performansıyla, kazandığı şampiyonluklarla ve ülkesine olan bağlılığıyla kazandı."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Soyunma odasında her şeyin bu kadar iyi gitmesinin sırrı basitti: Her zaman sıkı çalışması, dakikliği ve özverisiyle örnek olarak önderlik eden ilk kişiydi."

Şöyle devam etti: "Liderin en yüksek çabayı gösteren kişi olduğunda, bu doğal olarak ona tüm grubun hayranlığını kazandırır."

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"Ronaldo gibi bir oyuncunun yerini hızlıca dolduramazsınız"

Ronaldo'nun milli futbolu bırakmasının ardından yerinin nasıl doldurulacağına dair Silva, bunun kısa vadede mümkün olmadığını vurguladı, ancak Portekiz'in geleceği konusunda iyimser.

Şunları açıkladı: "Cristiano büyüklüğünde, tarihi bir etkiye sahip bir karakterin yerini bir gecede dolduramazsınız. Bununla birlikte Portekiz şu anda kulüplerin ve federasyonun seçkin çalışmalarıyla yetiştirilen olağanüstü bir yetenek kuşağına sahip."

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Şöyle devam etti: "Dünya çapında en büyük kupalar için rekabet etmeyi sürdürebilecek, güçlü ve birleşik bir takım kurmaya yetecek kadar kalite ve olgunluk var."

Ronaldo'nun ardından kaptanlık pazubandını takabilecek oyuncu konusunda şöyle yanıt verdi: "Portekiz hâlâ çok güçlü bir konumda. Ruben Dias, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva gibi oyuncular, dünya futbolunun en büyük sahnelerinde yıllardır liderlik, karakter ve taktiksel zekâ gösterdi. Kesinlikle bir sorun olmayacak."

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Ronaldo ve Silva: 4 yıl ve değerli bir kupa

Geçen yıl futbolu bırakan Silva, 2014 ile 2018 yılları arasında Portekiz Milli Takımı forması altında 26 uluslararası maç oynadı ve sahada Ronaldo'nun yanında 16 maçta görev aldı.

İkili birlikte, Portekiz Milli Takımı'nı tarihinin en önemli kupası olan 2016 Avrupa Uluslar Kupası'na taşıyarak, finalde ev sahibi Fransa Milli Takımı'nı yenmeye katkıda bulundu.

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Uluslararası kariyerin dışında Silva, bir dizi Avrupa liginde forma giydi; Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon, İngiltere Ligi'nde Leicester City ve Fransa Ligi'nde Monaco'nun yanı sıra İtalya Ligi'nde Sampdoria ile tecrübeler yaşadı.

Silva ayrıca futbolu bırakmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri Al Wahda ve Dubai United'ı da temsil etti.

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Öte yandan Cristiano Ronaldo geçen hafta uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıklayarak, yaklaşık bir ay önce uluslararası kariyerine son verdiğini duyuran tarihi rakibi Lionel Messi'nin ardından aynı adımı attı.

Ronaldo, Portekiz forması altında ilk kez sahaya çıkışından 23 yıl sonra, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan büyük bir krizin ardından uluslararası kariyerine perde indirdi.