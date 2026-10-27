Fas Milli Takımı efsanesi Mustafa Haci, Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'a, teknik direktör Mohamed Ouahbi ile yaşanan son kriz sonrası ateş püskürdü ve Fas bayrağını taşımanın "her oyuncu için bir onur" olduğunu vurguladı.

Amrabat geçtiğimiz eylül ayında, Ouahbi Fas Milli Takımı'nın teknik ekibinin başında kaldığı sürece milli takıma katılımını askıya aldığını ve Fas'ı temsil etmeye hazır olmadığını açıklamış, ancak milli takımdaki kariyerini sonlandırmadığının altını çizmişti.

Ouahbi ise Amrabat'ın açıklamalarının nedeninin Fas Milli Takımı'ndaki düşük katılımı olduğunu belirterek, kulübünde düzenli olarak forma giymediği sürece milli takımda daha fazla süre alamayacağını vurguladı.

Haci, kriz hakkında Kooora için daha sonra yayımlanacak görüntülü bir söyleşide şunları söyledi: "Amrabat, ülkeyi temsil eden ve bayrağını dalgalandıran Fas Milli Takımı için oynuyor, Mohamed Ouahbi için değil; dolayısıyla hangi teknik direktör olursa olsun onun yönetiminde oynaması gerekir."

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Haci, Amrabat'a seslenerek şunları ekledi: "Sen teknik direktörü değil ülkeyi temsil ediyorsun, bu yüzden Ouahbi, Regragui ya da başka bir teknik direktör olsun, teknik direktörün değiştirilmesini talep etmemelisin."

"Fas'ı temsil etmek büyük bir onurdur"

Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın oyuncusunun daha sonra Ouahbi ile olan anlaşmazlığının aslında milli takımdaki düşük katılımla ilgili olmadığına dair açıklamaları hakkında ise Haci, Fas Milli Takımı'nın çıkarlarının her türlü sorunun üstünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Haci şunları dile getirdi: "Fas Milli Takımı'nı temsil etmek büyük bir onurdur. 40 milyon Faslı arasından Fas bayrağını dalgalandırma fırsatını yakalamak büyük bir şeydir ve her türlü sorunun üstünde olmalıdır."

Fas efsanesi, Ouahbi'nin kriz hakkında yaptığı "Geçmişin sana saygı kazandırır, ancak ilk on bir içinde kalma ayrıcalığını vermez" açıklamasına da katıldı.

Haci açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Amrabat'ın milli takımla yaptıklarına tüm saygım var, ama bu ona 'Ben takıma katılayım diye bir teknik direktörün gitmesi gerekir' deme hakkını vermez."

Amrabat'a sert bir mesaj göndererek şöyle devam etti: "Sen kimsin de bunu söylüyorsun? Sen ne milli takımın, ne teknik direktörün, ne de Fas bayrağının üstündesin. Milli takıma gelip oynamalısın ve tek bir dakika bile forma giysen sessiz kalmalısın, çünkü bu senin için bir onurdur."

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