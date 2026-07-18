Kooora’ya özel… Mısırlı Al-Ahly’nin eski golcüsü, Suudi Ligi’nde Al-Soma’nın yerini dolduruyor

Mısırlı Al-Ahly’nin eski golcüsü, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Roshen Ligi’ne transfer olmaya çok yaklaştı; bu transfer, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Suriyeli Ömer El-Soma’nın yerini dolduracak.

"Kooora"nın edindiği bilgiye göre, Polonya'nın Jagiellonia Białystok takımında forma giyen Kongolu forvet Afimiko Bololo, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al-Hazm kulübüne transfer olmaya çok yaklaştı.

Kongolu forvet, şu anda gerekli tıbbi testlerden geçiyor. Testlerin ardından takımın Tunus'taki kampına katılacak ve ardından transfer resmi olarak duyurulacak.

Bololo, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona erdiği için Al-Hazm'dan ayrılan Suriyeli forvet Ömer Al-Soma'nın yerini alacak. Al-Soma, 26 maçta 9 gol atmış ve 1 asist yapmıştı.

El-Hazm, geçen sezon çeşitli turnuvalarda 47 maçta 21 gol atıp 8 asist yapan Polonyalı eski kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bololo'yu bedelsiz transfer edecek.

27 yaşındaki oyuncunun en dikkat çekici performansı, 2024-2025 sezonunda 8 golle Avrupa Konferans Ligi'nin gol kralı unvanını kazandığı zamandı.

Çeşitli basın haberlerine göre, Pololo'nun gösterdiği performans, Mısır'ın Al-Ahly kulübünü geçen kış transfer döneminde onunla görüşmeye itmişti, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi.

27 yaşındaki Pololo, profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel kulübünde başladı. 2019'da A takıma yükseltilen oyuncu, 2022'de Almanya'nın Greuther Fürth takımına transfer oldu ve ertesi yıl Polonya şampiyonu olan takıma geçti.

3 yıl boyunca Jagiellonia Białystok formasıyla 134 maça çıkan Pololo, bu maçlarda 56 gol attı ve 17 asist yaptı; ayrıca kanat oyuncusu olarak da forma giyebildi.